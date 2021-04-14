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进出口同比增三成 民营企业、中西部地区表现亮眼

多项指标强势增长 一季度外贸实现“开门红”

王文博
2021年04月14日09:27 | 来源：经济参考报
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原标题：多项指标强势增长 一季度外贸实现“开门红”

我国一季度外贸成绩单出炉。海关总署13日发布数据，一季度，我国货物贸易进出口总值8.47万亿元人民币，比去年同期增长29.2%。这也是自去年三季度以来，外贸连续三个季度保持同比正增长。其中，民营企业第一大外贸经营主体地位进一步稳固，中西部地区则以45.1%的增速成为外贸增长的重要拉动力量。

进出口实现“开门红”，多项指标强势增长，为全年外贸“量稳质升”开了一个好头。《经济参考报》记者获悉，相关部门已经在加强政策储备。商务部、海关总署、财政部等将从引导加工贸易梯度转移、优化调整进口关税、支持外贸创新发展、优化监管制度等多方面出台举措，促外贸稳中提质利好密集释放。

多项数据走强 结构持续优化

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在当天的国新办新闻发布会上指出，一季度我国外贸进出口增幅较大。虽然去年受新冠肺炎疫情影响导致基数低等因素，但是与2019年同期相比，一季度进出口增速仍然达到20.5%。“我国外贸继续保持去年下半年以来持续向好的势头，为今年全年外贸‘量稳质升’开了一个好头。”李魁文说。

数据显示，我国外贸质量、效益正在逐步提升。

民营企业活力进一步提升。一季度，我国民营企业进出口增速比同期我国外贸整体增速高13.5个百分点，成为我国外贸进出口增长最主要的拉动力量。

中西部地区表现抢眼。一季度，我国中西部地区外贸进出口1.5万亿元，增长45.1%，增速比我国外贸整体增速高15.9个百分点，占全国进出口比重较去年同期提升2个百分点，达到17.8%。

高水平开放平台带动作用进一步显现。一季度，综合保税区进出口增长41.1%，自由贸易试验区进出口增长28.4%，海南自由贸易港免税品进口增长了162.5%。

此外，我国一般贸易进出口比重较去年同期提升1.3个百分点，机电产品出口比重超6成。跨境电商等外贸新业态增长显著，据初步测算，一季度，我国跨境电商进出口4195亿元，同比增长46.5%，其中出口2808亿元，增长69.3%；进口1387亿元，增长15.1%。

在李魁文看来，这些数据体现了我国外贸在贸易主体、国内区域布局、贸易方式、产品结构等方面持续优化，外贸发展质量在稳步提升。这得益于全球经济贸易恢复性增长以及我国经济持续稳定恢复，另外，大宗商品价格快速上涨也助推了进口增长。

政策储备加强 更多支持举措将出

自去年三季度以来，我国外贸已连续三个季度保持同比正增长。李魁文判断，未来一段时期这一趋势有望维持，但具体走势还需观察。

相关部门已经在加强政策储备。日前召开的全国外贸工作会议明确，密切关注外贸形势变化和企业遇到的困难，积极研究储备政策，全力稳住外贸外资基本盘。

其中，创新发展被列为重点。会议提出，围绕“外贸创新发展年”，今年将重点实施优进优出、贸易产业融合和贸易畅通三大计划，并明确了以科技创新挖掘潜力，以制度创新激发活力，以模式和业态创新增添动力，扎实推进贸易创新发展的具体路径。

商务部研究院外贸所研究员尹政平在接受《经济参考报》记者采访时表示，从当前数据看，跨境电商等贸易新业态延续了去年良好的发展态势，正在成为我国外贸稳增长的重要力量，也成为政策支持的重点领域。

近期，商务部等六部门联合印发通知，将跨境电商零售进口试点扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心（B型）所在城市（及区域）。这也是2018年11月跨境电商零售进口监管政策试点以来的第二次扩围，从之前的86个城市及海南全岛扩展到全国更大范围。

监管、通关等环节也在持续优化。海关总署明确，将与有关部委一道，不断创新优化监管制度，支持跨境电商等新业态健康有序发展。

区域协调发展也成为我国外贸稳中提质的重要发力点。日前，商务部发布《关于开展国家加工贸易产业园申报认定工作的通知》指出，为引导加工贸易梯度转移，建立东中西产业合作互济的长效对接机制，支持中西部和东北地区参与国际循环，推动区域经济协调发展，商务部决定培育建设一批国家加工贸易产业园。

中国服务外包研究中心副研究员郑伟对《经济参考报》记者表示，加工贸易在我国对外贸易中所占比例很高，也是外资企业较为青睐的领域。后疫情时代，引导加工贸易向中西部和东北地区转移，有助于发挥其各类要素成本优势，有助于稳住外贸外资基本盘，也有助于推动产业链上下游企业在园区积聚，形成聚集效应，提升发展效率。

多重利好叠加 转型升级料加速

连续攀升的外贸数据和持续加力的政策举措，进一步为我国外贸稳中提质增添了底气。高峰对记者表示，从近期对2万多家外贸企业问卷调查来看，目前企业在手订单较去年有所改善，一半左右的企业认为减税降费、出口退税、贸易便利化水平提升等政策措施的获得感较强。

李魁文指出，从国内发展看，我国统筹疫情防控和经济社会发展的各项政策措施有力有效，在促进国内生产消费稳步复苏的同时，也为对外贸易持续稳定运行提供了有力支撑。

同时，外部环境也在好转。近期主要国际经济组织纷纷上调了经贸指标的增长预期，其中，国际货币基金组织将2021年全球经济增速预期，由1月的5.5%上调到6%；世界贸易组织也将全球货物贸易量的增速预期，从前期7.2%上调为8%。“这也显现了全球经贸活动复苏、市场信心增强这一积极信号。”李魁文说。

分析认为，多重利好叠加，有望为我国外贸转型升级带来更多机遇。尹政平表示，随着相关部署落地，外贸发展将通过产品创新、模式创新、渠道创新、规则创新等多方面推进，丰富创新平台载体，提升创新发展动能，积累创新经验模式，巩固回稳向好基础，并为转型升级提供动能。

郑伟指出，加强中西部地区以及东北地区的承接产业转移能力，将进一步优化我国贸易发展的区域布局，同时也能更好地服务国家发展大局，持续深化国际经贸合作，打开我国外贸增长新空间。

(责编：罗知之、吕骞)

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