李志勇

原标题：车市首季“成绩单”亮眼 促消费政策加速落地

多家车企陆续公布一季度销售业绩，普遍大幅度增长。与此同时，新一轮汽车促消费政策加紧落地，推动车市稳步增长。

上汽乘用车日前公布，旗下三大品牌全面发力，取得了销量超20万、同比大增90%的好成绩，创同期销量历史新高。奇瑞集团发布数据显示，3月销量超过8万辆，同比增长超过130%。其中，出口超过1.8万辆，同比增长近102%，一季度累计销售超过20万辆，同比增长超过90%。一汽、广汽、上汽等企业都取得了今年销量开门红。

中国汽车工业协会最新统计数据显示，今年3月，汽车市场销售超过252万辆，环比增长73.6%，同比增长74.9%。一季度，汽车销售近650万辆，同比增长超过75%。与2019年一季度数据相比，同比增长近2%。

其中，新能源汽车仍为市场增长提供了强劲动力。3月，新能源汽车销售22.6万辆，同比增长2.4倍，继续刷新当月产销纪录。一季度，新能源汽车销售51.5万辆，同比增长2.8倍。

与此同时，汽车促消费政策也在加速落地。商务部、发改委等6部门日前发布通知，组织开展2021年全国消费促进月活动，汽车消费成为重要内容。

浙江省近期出台措施，通过释放汽车消费潜力、改善汽车使用条件、优化汽车管理和服务三大举措促进汽车消费。其中包括增加小客车号牌指标投放；实施汽车以旧换新活动，推广和鼓励新能源汽车消费；组织开展新一轮汽车下乡等。辽宁省商务厅等部门日前联合印发文件，明确要以稳定和扩大汽车消费为重要方式，进一步促进消费回升和潜力释放。其余如吉林、河南、广西、广东、安徽等众多省市都发布相关政策，进一步推动汽车消费增长。

中国汽车工业协会表示，近期政府促消费政策对于汽车消费市场的持续恢复起到支撑作用，未来还将进一步深化政策的执行力度和覆盖范围。

(责编：罗知之、吕骞)