高伟

原标题：科技企业纷纷跨界 催生汽车板块细分龙头

上周汽车板块市场表现

来源：Wind，中银证券

当前，科技巨头参与造车渐成趋势。以智能电动车为代表的新能源车持续高速增长，成为这些企业纷纷跨界的内在逻辑。机构分析认为，随着汽车行业向智能网联电动方向深度变革，有望带来板块的价值重估。在此背景下，汽车行业传统产业链条将发生改变，并催生出新的子赛道和细分行业龙头企业。

科技巨头纷纷跨界造车

近日，华为方面表示，汽车产业将是未来十年内最具颠覆性的产业。尽管到目前为止，华为没有造车计划，但是作为汽车企业增量部件提供商，华为将与北汽新能源、重庆长安、广汽集团等三家车企深度合作，从今年四季度开始，陆续推出带有华为标识的汽车子品牌。

不仅仅是华为，科技巨头跨界参与“造车”已经成为趋势。不久前，小米集团发布公告称，董事会正式批准智能电动车业务立项，拟成立全资子公司，负责智能电动车业务。首期投入100亿人民币，预计未来10年投资100亿美元。

截至目前，入局智能汽车行业的企业可分为以比亚迪、长城、吉利等为代表积极转型的传统车企，以特斯拉、蔚来、小鹏、理想、威马为代表的造车新势力，以及以谷歌、苹果、百度、华为、小米等为代表的科技互联网企业。华安证券分析认为，智能电动车作为一条长赛道，技术复杂度高，资金投入大，其红利释放至少持续15年以上。针对小米等互联网科技巨头而言，智能电动车是其商业布局中的必要拼图。

在科技巨头密集布局智能电动车业务背后，是新能源车市场高增长的愿景。根据中汽协最新数据，2021年3月，新能源汽车产销分别完成21.6万辆和22.6万辆，同比分别增长2.5倍和2.4倍。今年1-3月，新能源汽车产销分别完成53.3万辆和51.5万辆，同比分别增长3.2倍和2.8倍，销量再创新高。

华金证券指出，在政策支持以及供给驱动下，我国新能源车产业链逐渐成熟，多元化产品不断满足市场需求，有望继续保持超预期的高增长。中银证券分析预计，2021年全年我国新能源车销量将超过200万辆。长期来看，汽车行业碳达峰及碳中和将推动新能源销量持续高速增长。

针对科技巨头蜂拥入场造车背后的核心原因，嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏分析称，汽车大概率是科技领域未来十年新的终端。“如果丢掉了这个科技终端，就有可能输掉未来的战争。所以，科技企业现在比很多传统车企转型的意愿还要坚决。”

有机构测算，智能汽车市场的容量未来或超两万亿美元，考虑到未来出行服务的潜力，这个空间可能更大。此外，汽车或将接替手机成为移动生活的重要流量入口，这些对于科技公司来说，都有着巨大的吸引力。

催生应用层面系列新兴行业

国信证券分析认为，汽车行业向电动智能网联升级，将推动电子电气架构、商业模式变革，带来行业价值体系重估。

具体而言，随着汽车和信息通信技术的深度融合，智能联网电动汽车将成为新的革命性发展引擎，其影响远远超出了两大行业本身，原来由传统整车巨头搭建的行业壁垒将被慢慢攻克。在此背景下，随着特斯拉等新兴电动车企入局，丰田、ABB等传统巨头积极转型，以及苹果、华为、百度、小米等科技企业的入场，将首先带动传统汽车制造产业（整车和零部件）的产品更迭，然后催生出一系列应用层面的新兴行业，包括车载操作系统、车载通信设备等等。

根据麦肯锡的统计数据，2020-2030年软件市场规模（操作系统、中间件及功能软件）复合增速为9%。具体而言，将由2020年的200亿美元，增长至2025年的370亿美元，并进一步增长至2030年的500亿美元。因此，入局智能汽车行业的科技互联网公司因为先天的人工智能、互联网科技基因，将拥有先发优势。

机构普遍认为，电动、智能、网联技术推动汽车向智能移动终端升级，创造更多需求。未来汽车变革的影响将类比并超过手机智能化。在软件定义汽车大背景下，互联网科技巨头发展潜力更大，将催生新的细分赛道龙头企业。

华创证券认为，不同的参与模式和程度决定了各自产业链结构的不同，传统车厂在新产业链里的参与程度将不再是全链条的。基于此，行业重新洗牌或已开始，当前市场混战的格局将持续一段时间。这有利于面向车厂、新势力厂商的独立第三方智能化解决方案厂商，或者中间环节的交互类供应商迎来持续的放量机会。

针对汽车行业未来投资机会，国信证券认为，未来汽车变革的影响将类比并超过手机智能化，技术驱动的行业细分龙头值得关注。华金证券认为，与电动智能化产业链相关的龙头企业将明显获益。光大证券分析表示，汽车板块内未来大概率发生子行业轮动，零部件板块有望成为最优配置。

(责编：罗知之、吕骞)