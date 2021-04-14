韦夏怡

原标题：超百只获批待发 公募基金加速布局ETF产品

尽管近期新基金发行快速降温，但基金公司ETF产品线的布局节奏却并未被打乱，各类细分主题ETF基金层出不穷。截至目前，今年年内新发产品数量已超80只，涉及光伏、新能源、化工等多领域。去年年末至今，已有超百只行业主题ETF基金产品获批，数量超过了去年全年发行量。4月14日，国内首只基建ETF产品开始发行。

综合来看，各家基金公司ETF产品多围绕当前热门行业和主题布局发行。新能源领域，易方达基金、南方基金、华夏基金等相继发行了中证新能源ETF、中证新能源汽车ETF等；针对一季度高景气度的有色、化工行业，鹏华中证细分化工产业主题ETF和富国中证细分化工产业主题ETF发行规模均超过20亿份；横跨A股和H股的沪港深ETF也有包括汇添富基金、富国基金、工银瑞信基金等多家布局；华夏基金、华泰柏瑞基金等在动漫游戏、影视主题方面也有布局。此外，稀土、光伏、创新药等热门主题也成为各家布局的方向。4月上旬，平安基金申报的聚焦“创新药+医疗器械+医疗服务”主题ETF以及纯港股医药ETF正式获批。

上投摩根基金此前发布的《2020中国ETF投资趋势白皮书》指出，从个人投资人来说，国内投资人更喜欢行业主题，使用ETF主要为了参加细分的板块行情，是波动率的偏好者，所以选择ETF产品的时候最关心行业主题的投资前景和基金规模。

“不过，ETF基金品种同质化问题也比较突出，像跟踪沪深300、中证500指数、创业板指的ETF都有十多只，之前围绕光伏、半导体、新材料等热门板块的产品也集中发行，还有的很细分的板块ETF产品比指数成分股还多。”业内人士表示，投资者需要谨慎选择，不能盲目跟风，要选择与自身风险收益特征所匹配的产品。事实上，进入3月以来，ETF发行难度明显加大，约9只产品出现了募集延期的状况。

(责编：罗知之、吕骞)