张莫

原标题：在线理财课程现乱象亟待监管

“1元学理财，被骗近万元！”日前，央视曝光某在线理财课堂存在虚假宣传、诱导消费、课程质量差、无法退款等现象，迅速登上微博热搜榜。该新闻话题的迅速发酵也再次将这一近一年来异常火爆的“在线理财教育”推上了舆论的风口浪尖。

《经济参考报》记者采访了解到，市场上大部分在线理财课堂的营销方式即是通过公众号或短视频平台吸引流量，并用1元或几元等极低价格的小白理财课程撬动用户购买上千元的高阶课包。而在此过程中，部分理财课程确实暴露出过度营销、课程质量差、解除合同退费难等乱象，并引发客户投诉。

业内人士表示，存在无门槛、无资质、无监管等“三无”现象的财商教育领域亟待进一步监管。普通人学习投资理财要擦亮双眼，且树立正确的理财观念。

“1元”理财小白课

撬动“上千元”高阶课包

“今年开始躺着赚钱。”

“开启财富自由之路。”

“你不理财，财不理你。”

打开微信公众号、短视频网站，类似的在线理财课堂广告语层出不穷，挑动着每一个“想‘赚钱’、又不知怎么‘赚钱’”的人的心弦。

“我印象比较深的一个短视频广告中，一位白领打扮的女性边走路边感叹，她自己觉得挣的钱不够花、存不下，但她的一个好朋友工作收入没她高，非但没有省吃俭用，还能经常出去吃饭、旅游，一问才知道，因为她花心思学习了理财，所以轻松‘让钱生钱’。”张女士对记者说，尤其疫情期间，很多人的收入确实受到了一定影响，这类广告迎合了人们的焦虑。

在北京工作生活的宋心（化名）无形中就被这样的广告所吸引。她对记者说，自己平时有一些投资经验，但觉得还不够，于是就想学“一些投资理财思路”。看到某在线理财课堂“1元小白理财课”的广告后，便根据指引下载了课程APP，花1元钱注册并登录。

“这1元钱其实就是对应着9节录好的音频课程，涉及单利复利、基金定投等，内容比较简单。”宋心说。她在注册完1元的课程后，随即被拉入一个大概有200人到300人的微信群中，群里的其他人也都是同期上课的“同学”，群里还有一位“班主任”，主要督促大家按时打卡学习。而到了课程后半期，“班主任”则会主动向大家推荐其进阶课程。“班主任其实就是上过进阶课程的学员，他一般会在群中晒出其理财收益的截图，收益率多在20%或30%。”宋心说。

“小白理财课程很便宜，1元钱，但进阶课程就比较贵了，大概一个单独课程就要上千元，很多课程还打包销售，最大的打包课程价格在7000元到8000元，我自己先后买过一些小的课包，大约花了3000多元。”宋心说。

上千元的进阶课程到底如何呢？宋心告诉记者，比起1元钱的小白理财课，进阶课程确实难度上要提升很多，涉及企业现金流分析、股票投资策略实操等。不过她也坦言，市场情况很复杂，仅依靠这些知识点就“赚钱”并不现实。

投诉多、退款难

风险事件暴发引关注

《经济参考报》记者在采访中了解到，市场上大部分在线理财课堂的营销方式是用1元或几元的体验课程撬动上千元的高阶课包。“在小白课程期间，会想方设法让你产生焦虑，让你羡慕其他人的高收益，从而让你对自己产生怀疑，萌生继续学习的意愿。其实就是套路，让小白花钱去学习进阶课。”同样上过此类理财课程的李女士对记者直言。

值得注意的是，伴随此类课程的兴起，相关的质疑声也不绝于耳。李女士坦言，“并没有什么收获，自己看书也能学”。“老师就是在群里发一段语音，聊聊理财经验，语音很长，我也没怎么听过，感觉像微商上课，和我想象不太一样。”25岁的理财小白小张表示。

日前，央视曝光在线理财课堂十倍学堂存在虚假宣传、诱导消费、课程质量差、无法退款等现象。央视报道称，在12天的“理财小白营”即将结束时，老师开始向一部分学员推荐进阶课程：上14天的进阶课程，就可以赚收益，年化收益率能大于15%。鼓励大家成为金卡会员。不少学员花了近8000元成为金卡会员，但很快发现“根本就不是那么回事”，提出退款后，却一直被以各种理由，如老师离职、不归自己管、客服无法联系等拒绝，甚至被拉黑。

用“理财教育”作为关键词搜索，黑猫投诉网站可显示800余条相关投诉。其中一条针对某在线理财网站的投诉如此描述，“微信群里面的老师在每周约定的日子里出来给我们将之前的作业重新复述一遍，又讲一些其他的继续洗脑”“我自己上课也会批改作业，越来越学不到东西，而且里面的课程自相矛盾”。

另一条投诉则显示，“和他们协商退费，他们就用合同中的霸王条款，逼着我继续学习他们的课程”。

告别“三无”

财商教育亟待监管

近两年来，财商教育领域升温是不争的事实。记者从企查查获得的统计数据显示，目前国内在业存续的与理财教育相关的企业达10055家。2015年至2020年的注册量分别为847家、822家、896家、1431家、1887家和852家。2018年和2019年相关企业注册量相较之前有较大幅度增长。消费金融专家苏筱芮表示，这种财商教育主要通过线上渠道展业，一般由互联网公司开展，属于在线教育范畴，目前各路资本已杀入在线教育领域。

谈及财商教育兴起的原因，招联金融首席研究员董希淼表示，随着人均收入水平的提高，民众的投资理财意识也在觉醒，“你不理财、财不理你”的观念深入人心，尤其是年轻人更希望通过投资理财来获得工资收入之外的收入，甚至以此来达到财富自由。但我国理财市场发展起步比较晚，民众金融素养水平整体一般，很多人迫切希望通过一些培训来快速提升自己的投资理财能力。“尤其是近两年，‘知识付费’已经被很多人接受，财商教育逐渐兴起也就比较快了。”他说。

不过，部分公司“野蛮生长”，财商教育领域也暴露出一些问题。董希淼表示，财商教育领域的问题主要体现为“三无”，即无门槛，随便注册一个公司或开设一个账号就能进行所谓的在线理财教育；无资质，部分从事理财教育的老师相关专业知识不够，“备几个课件就上课了”；无监管，财商教育公司目前并不受相关教育部门或金融监管部门的监管。

董希淼称，未来财商教育领域亟待进一步监管，解决上述“三无”问题，建议相关部门对该类公司的注册进行备案或审核，对从事理财培训的教员要求其持有金融理财方面的证书，并具有相关金融从业经历，公众号、短视频网站等分发平台对推介相关课程也要承担相应的审核责任。

多位专家也提示公众，选择相关课程一定要擦亮双眼，且树立正确的理财观念。苏筱芮表示，用户在挑选课程时要注重课程质量与师资力量，一些通过网络素材拼凑而成的低质量课程有收取“智商税”之嫌。董希淼也表示，学习投资理财没有捷径，不能一蹴而就。特别是金融素养一般的普通民众，更要从基础知识学起，并借助金融机构专业人员的帮助。“一般人不会一夜之间暴富，也不会一夜之间成为大神。”他说。

(责编：罗知之、吕骞)