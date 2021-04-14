余蕊 陈国峰

原标题：数字普惠金融兴起 “缺数据”成发展“痛点”

面对庞大的普惠金融客户群，传统信贷模式已难以奏效，在疫情的助推下，“无接触”的数字普惠金融服务正蓬勃发展。然而，银行业内人士表示，发展数字普惠金融，技术并非难点，数据短缺才是最大的“痛”。

银行发力数字普惠金融

记者调研发现，传统信贷模式下，一位银行客户经理最多同时跟进20笔贷款业务，然而我国中小企业及个体工商户总量已超过1亿户，面对如此庞大的普惠金融客户群，传统信贷模式难以维系。尤其是在疫情防控期间，面对面交流沟通、金融业务办理等受到限制，对数字普惠金融的需求更为迫切。

在此背景下，近年来各家银行纷纷加大投入建系统、设模型、搭平台、推出线上产品，加快发展数字普惠金融。

例如，2020年，中国银行推出“中银企E贷·信用贷”线上“非接触式融资服务”，支持受疫情影响的企业延期还本付息，帮扶小微企业复工复产。

农业银行加快首贷、续贷、信用贷款、中长期贷款等领域的线上产品研发，上线小微客户服务平台、小微业务经营管理平台、小微企业客户行为风险识别系统，建立“模型+客户”双重管理、“线上+线下”统筹协调的小微线上业务贷后管理模式。

工商银行加快“数字普惠”升级，完善“经营快贷”“网贷通”“数字供应链融资”三大重点线上产品；完善数字供应链融资工具，研发数字信用凭据、“e链快贷”等产品；提供线上“无还本续贷”服务，2020年累计为7万多家小微企业提供400多亿元的续贷支持。

建设银行打造“小微快贷”“个人经营快贷”“裕农快贷”和“交易快贷”四大线上产品体系，研发上线“智慧工商联”服务平台，构筑线上全流程监测预警防线，持续提升模型风险管理水平。

中小银行也在数字普惠金融方面进行了许多探索。例如，江苏南通农商银行建设了智能决策系统，实现200万元以内小微信贷业务全流程自动化处理。齐商银行研发了“纾困e贷”纯线上信贷产品，客户从手机上发起借款申请，十几分钟内就能完成审批放款。江西银行推出了“手机秒贷”“云企链”“掌上微贷”“微企贷”等信贷产品。赣州银行打造小微“信贷工厂”，加快推动小微授信业务标准化、线上化、集约化经营。

数据缺失成短板

“只要有数据，我们就可以开发相应的普惠金融产品，服务对应行业的小微企业。但是‘缺数据’，是银行发展数字普惠金融最大的痛！”一家国有银行山西分行的负责人说，“普惠金融不仅仅是银行的事情，需要全社会的大力支持，尤其是数据支持。”

“医保贷”是多家银行已经推出的数字普惠金融产品，该产品主要服务药店、专科医院等小微企业，以医保卡刷卡交易年累计总金额为数据支撑，提供信用贷款服务。但调研发现，银行很难得到该产品所需的医保交易数据。

数据安全问题可能是医保部门的担忧所在，但银行认为，这个问题实际上能够解决。

“银行并不需要拿到医保交易的原始数据，只要在客户授权的基础上，能够到医疗保障部门查询数据即可，数据安全是能够得到保障的。”上述负责人说，尽管如此，银行从医保部门获得数据支持是非常艰难的，因此“医保贷”系列的数字普惠金融产品很难获得大规模发展。

调研发现，在浩如烟海的数据类型中，社保、用电、用水、用工等信息是能够反映小微企业经营情况的有效数据，但银行获取这些数据存在多重障碍。尤其是，能够准确反映企业经营状况的用电、用水数据“收集难”，是摆在各家银行面前的大难题。

一家股份制商业银行总行的普惠金融事业部负责人表示，国家电网负责全国26个省（自治区、直辖市）的供电服务，但有的国网营业厅归总部管理，有的归分公司管，企业内部管理体制的不统一，导致数据并没有打通汇总，所以银行现在没有渠道能够获得国家电网的全部用电数据。

“相较于用电数据，用水数据来源则更为分散。每个城市都有自己的自来水公司，甚至有的城市有两个。数据来源分散导致收集企业用水数据的难度很大。”上述负责人说。

此外，数据引入的巨额开支也让许多中小银行望而却步。调研发现，一些大型银行一年的数据引入费用可以高达数亿元，但一些城商行每年的数据引入资金只有几十万元，相对于数据需求来说是杯水车薪。

农业银行山东省分行负责人表示，银行发展小微企业信贷业务，特别是当前发展线上业务，要对企业进行立体画像，对企业 “大数据”的需求越发迫切。目前，除了央行征信和银行内部数据以外，小微企业数据主要分散在工商、司法、海关等政府部门，条块和部门分割，整合利用率低，且大多不对外开放，银行获取数据成本高、难度大、渠道不通畅，数据碎片化问题普遍存在。

而数据质量和丰富度、真也实性亟待提高。

一家股份制商业银行普惠金融部负责人反映，由于数据标准不统一、获取数据的途径不统一、数据开放程度不统一等问题，银行实际获取数据的维度较少。

此外，目前大数据市场中，数据服务公司数目众多，金融机构为了获取更多的数据资源，通常会选择与数据公司进行合作。有银行担忧，数据公司数据来源的合法性、真实性得不到保证。

多管齐下力促“破题”

中国人民银行参事周振海建议，做好数字普惠金融的顶层设计，加强基层试点。建议统筹规划新时代我国数字普惠金融的发展框架，将加快数字普惠金融发展纳入国家“十四五”金融业发展规划，尽快制定产业支持和财税支持政策，营造数字普惠金融良好政策环境。

招联金融首席研究员董希淼建议，发展数字普惠金融应积极借助大数据、云计算、区块链等金融技术，提升网点服务“上云”，进一步将普惠金融服务标准化、批量化，不断降低运营成本。

做好顶层设计，打好数字普惠金融发展的基础，已成为业内专家的共识。

其次，银行应设立数据管理部门，加大数据收集力度。

中国银行研究院院长陈卫东建议，商业银行要建立专门的数据管理部门，打通数据内部共享，不断拓展公共服务、电商以及各类运营商的数据资源，为数字普惠金融提供支撑。

上海新金融研究院副院长刘晓春认为，应充分深入研究各类数据对普惠金融的价值，分析哪些数据可以帮助银行精准地识别有效客户，判断哪些数据在识别有效客户中具有普遍性，哪些数据只有在特定的场景中才有效，哪些数据只针对某类客户群体才有应用价值。对于具有普遍意义的重点数据收集工作进行重点部署、重点突破。

最后，鼓励引导银行根据数字普惠金融要求，变革管理和运营模式。

中国农业银行科技与产品管理局高级专家刘刚认为，数字普惠金融不仅仅是推出一些线上产品或服务，随着其深入发展，必然给商业银行带来管理、组织、流程等方面的深刻影响，银行应进行管理和运营模式变革。

刘刚建议，银行可以通过前台金融产品的创新不断“倒逼”中后台流程变革。以线上产品为例，银行亟须建立差异化、零售化、系统化的制度体系，突破原有的客户准入、限额、线上评级、核销等制度束缚，提高客户体验和分行积极性，满足线上融资发展的需要。

(责编：罗知之、吕骞)