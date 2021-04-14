人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

数字普惠金融兴起 “缺数据”成发展“痛点”

余蕊 陈国峰
2021年04月14日09:29 | 来源：经济参考报
小字号
原标题：数字普惠金融兴起 “缺数据”成发展“痛点”

面对庞大的普惠金融客户群，传统信贷模式已难以奏效，在疫情的助推下，“无接触”的数字普惠金融服务正蓬勃发展。然而，银行业内人士表示，发展数字普惠金融，技术并非难点，数据短缺才是最大的“痛”。

银行发力数字普惠金融

记者调研发现，传统信贷模式下，一位银行客户经理最多同时跟进20笔贷款业务，然而我国中小企业及个体工商户总量已超过1亿户，面对如此庞大的普惠金融客户群，传统信贷模式难以维系。尤其是在疫情防控期间，面对面交流沟通、金融业务办理等受到限制，对数字普惠金融的需求更为迫切。

在此背景下，近年来各家银行纷纷加大投入建系统、设模型、搭平台、推出线上产品，加快发展数字普惠金融。

例如，2020年，中国银行推出“中银企E贷·信用贷”线上“非接触式融资服务”，支持受疫情影响的企业延期还本付息，帮扶小微企业复工复产。

农业银行加快首贷、续贷、信用贷款、中长期贷款等领域的线上产品研发，上线小微客户服务平台、小微业务经营管理平台、小微企业客户行为风险识别系统，建立“模型+客户”双重管理、“线上+线下”统筹协调的小微线上业务贷后管理模式。

工商银行加快“数字普惠”升级，完善“经营快贷”“网贷通”“数字供应链融资”三大重点线上产品；完善数字供应链融资工具，研发数字信用凭据、“e链快贷”等产品；提供线上“无还本续贷”服务，2020年累计为7万多家小微企业提供400多亿元的续贷支持。

建设银行打造“小微快贷”“个人经营快贷”“裕农快贷”和“交易快贷”四大线上产品体系，研发上线“智慧工商联”服务平台，构筑线上全流程监测预警防线，持续提升模型风险管理水平。

中小银行也在数字普惠金融方面进行了许多探索。例如，江苏南通农商银行建设了智能决策系统，实现200万元以内小微信贷业务全流程自动化处理。齐商银行研发了“纾困e贷”纯线上信贷产品，客户从手机上发起借款申请，十几分钟内就能完成审批放款。江西银行推出了“手机秒贷”“云企链”“掌上微贷”“微企贷”等信贷产品。赣州银行打造小微“信贷工厂”，加快推动小微授信业务标准化、线上化、集约化经营。

数据缺失成短板

“只要有数据，我们就可以开发相应的普惠金融产品，服务对应行业的小微企业。但是‘缺数据’，是银行发展数字普惠金融最大的痛！”一家国有银行山西分行的负责人说，“普惠金融不仅仅是银行的事情，需要全社会的大力支持，尤其是数据支持。”

“医保贷”是多家银行已经推出的数字普惠金融产品，该产品主要服务药店、专科医院等小微企业，以医保卡刷卡交易年累计总金额为数据支撑，提供信用贷款服务。但调研发现，银行很难得到该产品所需的医保交易数据。

数据安全问题可能是医保部门的担忧所在，但银行认为，这个问题实际上能够解决。

“银行并不需要拿到医保交易的原始数据，只要在客户授权的基础上，能够到医疗保障部门查询数据即可，数据安全是能够得到保障的。”上述负责人说，尽管如此，银行从医保部门获得数据支持是非常艰难的，因此“医保贷”系列的数字普惠金融产品很难获得大规模发展。

调研发现，在浩如烟海的数据类型中，社保、用电、用水、用工等信息是能够反映小微企业经营情况的有效数据，但银行获取这些数据存在多重障碍。尤其是，能够准确反映企业经营状况的用电、用水数据“收集难”，是摆在各家银行面前的大难题。

一家股份制商业银行总行的普惠金融事业部负责人表示，国家电网负责全国26个省（自治区、直辖市）的供电服务，但有的国网营业厅归总部管理，有的归分公司管，企业内部管理体制的不统一，导致数据并没有打通汇总，所以银行现在没有渠道能够获得国家电网的全部用电数据。

“相较于用电数据，用水数据来源则更为分散。每个城市都有自己的自来水公司，甚至有的城市有两个。数据来源分散导致收集企业用水数据的难度很大。”上述负责人说。

此外，数据引入的巨额开支也让许多中小银行望而却步。调研发现，一些大型银行一年的数据引入费用可以高达数亿元，但一些城商行每年的数据引入资金只有几十万元，相对于数据需求来说是杯水车薪。

农业银行山东省分行负责人表示，银行发展小微企业信贷业务，特别是当前发展线上业务，要对企业进行立体画像，对企业 “大数据”的需求越发迫切。目前，除了央行征信和银行内部数据以外，小微企业数据主要分散在工商、司法、海关等政府部门，条块和部门分割，整合利用率低，且大多不对外开放，银行获取数据成本高、难度大、渠道不通畅，数据碎片化问题普遍存在。

而数据质量和丰富度、真也实性亟待提高。

一家股份制商业银行普惠金融部负责人反映，由于数据标准不统一、获取数据的途径不统一、数据开放程度不统一等问题，银行实际获取数据的维度较少。

此外，目前大数据市场中，数据服务公司数目众多，金融机构为了获取更多的数据资源，通常会选择与数据公司进行合作。有银行担忧，数据公司数据来源的合法性、真实性得不到保证。

多管齐下力促“破题”

中国人民银行参事周振海建议，做好数字普惠金融的顶层设计，加强基层试点。建议统筹规划新时代我国数字普惠金融的发展框架，将加快数字普惠金融发展纳入国家“十四五”金融业发展规划，尽快制定产业支持和财税支持政策，营造数字普惠金融良好政策环境。

招联金融首席研究员董希淼建议，发展数字普惠金融应积极借助大数据、云计算、区块链等金融技术，提升网点服务“上云”，进一步将普惠金融服务标准化、批量化，不断降低运营成本。

做好顶层设计，打好数字普惠金融发展的基础，已成为业内专家的共识。

其次，银行应设立数据管理部门，加大数据收集力度。

中国银行研究院院长陈卫东建议，商业银行要建立专门的数据管理部门，打通数据内部共享，不断拓展公共服务、电商以及各类运营商的数据资源，为数字普惠金融提供支撑。

上海新金融研究院副院长刘晓春认为，应充分深入研究各类数据对普惠金融的价值，分析哪些数据可以帮助银行精准地识别有效客户，判断哪些数据在识别有效客户中具有普遍性，哪些数据只有在特定的场景中才有效，哪些数据只针对某类客户群体才有应用价值。对于具有普遍意义的重点数据收集工作进行重点部署、重点突破。

最后，鼓励引导银行根据数字普惠金融要求，变革管理和运营模式。

中国农业银行科技与产品管理局高级专家刘刚认为，数字普惠金融不仅仅是推出一些线上产品或服务，随着其深入发展，必然给商业银行带来管理、组织、流程等方面的深刻影响，银行应进行管理和运营模式变革。

刘刚建议，银行可以通过前台金融产品的创新不断“倒逼”中后台流程变革。以线上产品为例，银行亟须建立差异化、零售化、系统化的制度体系，突破原有的客户准入、限额、线上评级、核销等制度束缚，提高客户体验和分行积极性，满足线上融资发展的需要。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：从试点到全面推广 碳排放管控体系正在逐渐形成
　　人民网北京4月14日电 （黄盛 余璐）近期，位于武汉的全国碳排放权注册登记系统为首批2225家电企办理完成开户手续，并将在今年6月底正式运行。多位专家接受人民网采访时表示，建设全国性的碳排放权交易市场能够将过去分散、“多头共管”的碳排放交易形成完整的管控体系。…
国家林业和草原局：40年来我国野生鸟类资源实现不断恢复
　　人民网北京4月13日电 （记者余璐）4月13日，记者从全国“爱鸟周”40周年纪念活动启动仪式上获悉，我国通过加大打击力度，持续开展监督检查，以及发动社会组织和志愿者加强巡查巡护等一系列措施，使我国野生鸟类得到有效保护。朱鹮、白鹤、黑鹤、中华秋沙鸭、大鸨等野生鸟类资源实现不断恢复和发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部