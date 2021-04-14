苏 畅

原标题：“挂”上支付牌照并非一片坦途

近期，第三方支付公司——深圳市讯联智付网络有限公司发生工商变更，新增股东华为技术有限公司持股比例达100%。这意味着通过收购讯联智付，华为获得了一张支付牌照。

自去年以来，支付牌照交易频繁，一些具有独立场景和商业生态流量的互联网平台通过收购、注册等方式，纷纷布局支付业务，如字节跳动的doupay、快手的老铁支付、携程的携程宝、拼多多的多多钱包等。

业内人士分析，华为此次拿下支付牌照，旨在完善商业生态体系建设。华为在国内有2亿多手机用户基础，进入移动支付市场有着硬件上的优势，鉴于其已经布局智能家居、智能汽车等领域，叠加支付牌照，能够帮助企业在流量基础上，形成数据闭环。同时，此举或许也与数字人民币试点有关。2019年11月，华为与中国人民银行数字货币研究所宣布开展合作，其Mate40系列成为首款支持央行数字人民币硬件钱包的智能手机，帮助推进数字人民币试点创新应用。

不过，支付市场竞争日趋激烈，“挂”上了牌照并非从此就一片坦途。因为，移动支付行业并不是仅仅依靠体量就能取胜的，还需要结合用户的使用习惯和品牌认可度，以及使用场景的广泛程度等综合因素。

据不完全统计，截至目前，央行共注销39张支付牌照，其中34张牌照覆盖预付卡业务，6张含银行卡收单业务，5张含互联网支付业务。同时，央行批复的支付牌照仅剩232张。监管对机构违规行为的处罚力度也在不断加大。今年以来，央行披露了至少14份罚单，罚没金额达8683万元。

央行前不久发布的《非银行支付机构条例（征求意见稿）》透露出诸多信号，支付领域的反洗钱、反垄断等工作仍将保持高压态势。一些支付机构因为受疫情影响，受业务违规被处罚、转型不顺利等因素影响，出现业绩亏损，生存空间受到挤压。

未来支付机构经营的关键，是在保持流量的基础上，充分挖掘场景诉求，满足用户需求，进而实现流量变现，打造新业务增长曲线。一方面，应深耕市场，拓展场景。支付业务应与场景不断结合，与商业生态形成协同。另一方面，应瞄准细分领域，从支付业务拓展到细分服务，开设多元化业务，比如商户数字化综合服务等。

支付机构还应从完善内部经营机制方面做出努力。比如，针对风险较高的交易制定专门的风险管理制度，加强合作方管理；建立支付交易风险监测系统，建立特约商户信息管理系统等，借助科技手段将合规工作抓实抓细，并且应严守各项红线，不得挪用结算资金，防范可疑交易和涉及洗钱、欺诈等风险事件。

此外，安全隐患问题是移动支付用户担心的重要问题之一。支付服务提供商也需加强宣传引导，与有关部门一起，严厉打击各类移动支付领域违法犯罪行为。

（《农村金融时报》供稿）

(责编：罗知之、吕骞)