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2021年第二批10家非法社会组织网站关停

2021年04月14日09:44 | 来源：人民网
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人民网北京4月14日电 （王仁宏）据民政部官网消息，近日，民政部、中央网信办深入贯彻落实党中央决策部署，持续发力，精准打击，依法关停了2021年第二批10家非法社会组织网站及其新媒体账号，清除了有关关联网页。

此次的关停涉及中国雷锋基金会、全国邢氏宗亲总会、中华旗袍博物馆、中国网络书法联盟、中国报商联合会等10家已被取缔的非法社会组织。具体包括：

民政部、中央网信办依法关停了2021年第二批10家非法社会组织网站及其新媒体账号。（制图：王仁宏）

据悉，为进一步夯实线下打击整治非法社会组织工作成果，铲除非法社会组织网络活动根基，形成线下线上治理闭环，营造清朗网络空间，民政部会同相关部门，依据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等有关法律法规，前期已分四批，对65家非法社会组织网站及其开办的微信、微博等新媒体账号予以关停。

下一步，民政部将按照18部委联合召开的进一步打击整治非法社会组织电视电话会议精神，打防并举、标本兼治，深入推进专项行动，继续保持高压打击态势，加强网络监测与排查，线下线上同步查处，坚决铲除非法社会组织的滋生土壤。对于性质恶劣、屡教不改的非法社会组织发起人，还将提请工信部门依法纳入违法互联网站（主办者）黑名单。

民政部提醒有关机构和社会公众，在与社会组织开展合作或者参与其活动时，务必注意核查其身份。全国90万家社会组织的登记信息可通过中国社会组织政务服务平台（www.chinanpo.gov.cn）、中国社会组织动态政务微信（微信号：chinanpogov）等渠道在线查询。

(责编：王仁宏、高雷)

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