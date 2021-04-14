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迎接科学技术新春天 开启创新发展新时代

——学习习近平《努力成为世界主要科学中心和创新高地》重要文章

黄 劲
2021年04月14日10:17 | 来源：人民网
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3月16日出版的第6期《求是》杂志发表了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《努力成为世界主要科学中心和创新高地》。文章强调，“中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地 ”，吹响了迎接我国科学技术新春天的号角。

新中国成立，中国共产党领导全国各族人民实现了民族独立、人民解放，党中央号召全党努力学习科学知识，同党外知识分子团结一致，为迅速赶上世界科学先进水平而奋斗，开启了我国科学技术的第一个春天。毛泽东主席在全国知识分子问题会议上，发出“向科学进军”的号召，我国制定《1956-1967年科学技术发展远景规划》，成立中国科学院，建立了学科齐全的科学研究体系和国防科技体系，取得以“两弹一星”为标志的一批重大科技成果，为中华民族的安全与发展奠定了重要科技基础。

改革开放初期，党中央拨乱反正，确立了以经济建设为中心的基本路线，召开全国科学大会，我国迎来科学技术的又一春天。邓小平同志提出“科学技术是第一生产力”的著名论断，国家陆续出台科教兴国战略和人才强国战略，颁布《中华人民共和国科学技术进步法》，设立自然科学基金，成立中国工程院，相继出台科技攻关计划、星火计划、“863”计划、火炬计划、“973”计划等科技计划，科学技术成果遍布各行各业，支撑推动了我国经济高速发展。

实践证明，从占世界经济总量不足5%的“一穷二白”的弱国到经济总量跃居世界第二的有竞争力的大国，从任人宰割到屹立世界东方，科学技术对中华民族的发展进步发挥了重大推动作用，国家赖之以强，经济赖之以兴，人民生活赖之以好，中国发展，人民幸福，必须有强大的科技支撑。科技进步始终以一种不可逆转、不可抗拒的力量推动着人类社会向前发展，决定着世界格局的变化，也决定着人类命运共同体的前途。

党的十八大提出实施创新驱动发展战略，强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。 习近平总书记提出“创新是引领发展的第一动力”的重要论断，为新时代中国特色社会主义建设提供了重要指导思想。《国家创新驱动发展战略纲要》进一步明确，“实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须真正用好科学技术这个最高意义上的革命力量和有力杠杆 ”。党的十八大以来，中央陆续出台《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》等文件，科技创新成果不断涌现，高铁、海洋工程装备、核电装备、卫星成体系走出国门，我国科技创新水平正由跟跑、并行为主，向并行、领跑为主转变，成功进入创新型国家行列，成为具有重要影响力的科技大国。

习近平总书记在《求是》杂志发表《努力成为世界主要科学中心和创新高地》重要文章，提出“科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉”，确立“努力成为世界主要科学中心和创新高地”的目标，吹响了迎接我国科学技术新春天的号角。

当今世界，百年未有之大变局加速演变，我国发展面临的国内外环境发生深刻复杂变化，既面临赶超跨越的难得历史机遇，也面临差距拉大的严峻挑战。世界科学技术爆发式发展，科技创新空前密集活跃，同时美国及其盟友对华科技封锁和极限施压，企图抑制我国科技前进步伐。

我国已拥有数量众多的科技工作者、规模庞大的研发投入和配套资源设施，物质基础雄厚，但基础研究短板依然突出，重大原创性成果缺乏，关键核心技术受制于人的局面没有得到根本性改变，缺乏顶尖人才和团队，科技管理体制还不能完全适应建设世界科技强国的需要。在当前形势下，实现世界主要科学中心和创新高地的战略目标，依然任重而道远。

我们必须走出适合国情的创新道路，发挥新型举国体制优势，动员全党全国之力，共同肩负起历史赋予的重任，勇为新时代科技创新贡献力量。

各级党政领导干部作为党和国家事业的中坚力量，认真落实创新驱动发展战略，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，推动科技创新成果不断涌现，并转化为现实生产力，重任在肩，责无旁贷。

各级党政领导干部要坚决落实习近平总书记提出的五项任务：

“充分认识创新是第一动力，提供高质量科技供给，着力支撑现代化经济体系建设”。 我们要加深对国家发展战略和方针政策的理解，破除一切制约科技创新的思想障碍。要聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新和应用，发展数据应用产业，做大做强数字经济。要在类脑智能、量子信息、基因技术等前沿科技和产业变革领域，谋划布局一批未来产业。

“矢志不移自主创新，坚定创新信心，着力增强自主创新能力 ”。自主创新特别是原始创新对掌握发展主动权具有战略重要意义，我国基础科学研究短板依然突出，关键核心技术受制于人的局面没有得到根本性改变。我们要瞄准世界科技前沿，对关系根本和全局的科学问题进行研究部署，引导科技工作者、创新企业和科研院校实现前瞻性基础研究的突破，实现更多“从0到1”的突破，在关键领域、卡脖子的地方下功夫，并在资金、政策、机制、设施上给予引导和支持，构筑支撑高端引领的先发优势，推进我国科技自强自立，夯实世界科技强国根基。

“全面深化科技体制改革，提升创新体系效能，着力激发创新活力 ”。破除体制机制障碍是解放和激发创新潜能的重要关键，我国科技体制仍存在一些有待解决的突出问题，国家创新体系整体效能还不强。我们要深化科技体制改革，明确政府和市场分工，转变科技管理职能，把更多精力从分钱、分物、定项目转到定战略、定方针、定政策和创造环境、搞好服务上来；明确企业、高校、科研院所等主体在创新链不同环节的功能定位，推动企业成为科技创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体，鼓励民营企业改革创新，完善民营企业参与国家重大战略实施机制；践行科研经费改革和科研院所改革，给予创新领军人才更大技术路线决定权和经费使用权，赋予高校、科研机构更大自主权，推进科技体制及相关体制深化改革。

“深度参与全球科技治理，贡献中国智慧，着力推动构建人类命运共同体 ”。国际科技合作是人类社会发展的必由之路。科技发展不仅要为国家和民族做贡献，还应为世界和人类共同进步做贡献。但我国对外科技合作目前受到美国及其盟友的制衡威胁。我们要采取积极应对措施，开创国际科技合作新局面，加强同各国科研人员的联合研发，引导我国相关主体参与国际大科学计划和工程，积极利用国际创新资源，创办一流学术期刊和学术平台，建设国际一流创新企业和创新团队，提高我国在全球科技治理中的影响力和规则制定能力，为人类文明发展进步提供中国方案，贡献中国力量。

“牢固确立人才引领发展的战略地位，全面聚集人才，着力夯实创新发展人才基础 ”。国家科技创新力的根本源泉在于“人”。我国科技人才众多但高水平创新人才仍然不足，人才管理制度还不适应科技创新要求。我们要注重科技创新生态的建设与维护，摒弃功利型人才观和相关政策，促进基础学科拔尖人才成长，吸引高端人才，造就一大批具有国际水平的战略科学家、科技领军人才、青年科技人才和创新团队，构建规模宏大、结构合理、素质优良的创新型人才队伍，完善以创新能力、质量、贡献为导向的科技人才评价体系，优化科技奖励激励制度，保护知识产权，促进成果转化，营造良好的创新环境和竞争环境。

当中华民族跨越百年沧桑重新走上复兴之路，如何聚力科技创新、驱动发展、实现赶超，是中国共产党领导下的新中国必须面对的时代课题。我们必须统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，抓住科学技术新春天的历史机遇，坚定实施创新驱动发展战略，提高自主创新能力，加强基础科学研究，突破关键核心技术难题，获取更多标志性科技成就，力争到2035年跻身创新型国家前列，实现我国整体科技水平从跟跑向并行、领跑的战略性转变，到2050年成为世界科技强国，以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林。

（作者系全国专业标准化技术委员会委员）

(责编：赵竹青、章斐然)

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