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回眸青海玉树地震11周年 那些地震中的孩子长大了

2021年04月14日10:23 | 来源：人民网
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4月14日，11年前的这一天，青海玉树发生7.1级地震，牵动全国人民的心弦。今天是玉树地震11周年，那些我们用爱陪伴、守护的孩子，也已经长大。

（左边为哥哥旦增成林，右边是妹妹金珠卓玛）

当救援人员把金珠卓玛从废墟里抱出来时，她才出生不到六天，旁边是她2岁的哥哥旦增成林。地震带走了疼爱他们的父母，年迈的奶奶承接了照料孩子的重担。

（如今，长大后的旦增成林和金珠卓玛）

在爱的环绕下，兄妹俩健康茁壮成长，年迈奶奶的眼睛却逐渐失明，但她能听到孩子们开朗的笑声。两个孩子就是她的眼睛，帮她看到这多彩的世界。

（图为才仁卓玛）

才仁卓玛在那场地震中失去双亲，她本身还有严重的先天性脊椎侧弯，如果不及时医治，将会危及生命。在中国人寿和社会爱心人士的帮助下，卓玛多次赴北京进行手术治疗。当中国人寿志愿者近年在青海探访卓玛时，看到她已经成长为一名健康自信、美丽大方的中学生，再也不是当年胆小害羞的小女孩了。

（图为长大后的才仁卓玛）

中国人寿积极承担社会责任，始终屹立在中国公益事业第一线。自玉树地震发生以来，中国人寿已助养玉树地震孤儿406名。中国人寿将继续践行社会责任，充分发挥金融保险功能作用，全面助推经济社会高质量发展，助力玉树未来发展更加美好。

(责编：崔元苑、吕骞)

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