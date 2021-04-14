近日，上海农商银行向政府采购注册供应商及上海市加装电梯名录内企业爱默生电梯（上海）有限公司（以下简称“爱默生”）发放了该行首笔以政府公共大数据为核心考量的流动资金信用贷款。这是该行与上海市财政局签订《政府采购数据利用协议》后的首笔合作贷款落地。标志着该行今后可以政府采购、税务、工商等重要数据为切入点，强化高效化、场景化服务，为广大轻资产企业提供个性化的金融支持。

爱默生主营生产制造电梯、自动扶梯及相关零配件，企业于2018年积极申报并成功进入上海市加装电梯企业名录，并于2020年8月正式成为市政府采购注册供应商。

自上海市既有多层住宅加装电梯这一民生工程开展以来，上海农商银行主动关注支持，并对全市加装电梯的工程项目实施“地毯式、全覆盖”跟踪服务。爱默生作为名录内注册供应商，2020年总计试点加装电梯5台，今年预计将继续实现5个区100台电梯的加装服务，随着加装数的不断增加且垫资周期长，一定程度上占用了企业的流动资金。上海农商银行了解这一情况后，迅速对接企业需求，并将该行“加梯贷”与政府采购等公共大数据合理组合，形成综合金融服务方案，得到企业高度认可并第一时间进行了方案推进与贷款投放，为企业更好地完成电梯加装服务提供资金支持。

《政府采购数据利用协议》的签订，标志着上海农商银行与上海市财政局在“政银合作”的道路上迈出了重要而坚实的一步，通过进一步加强公共数据的全面开放，充分发挥政企数据融合对金融支持实体经济的赋能作用。

上海农商银行表示，今后将继续坚定推进数字化转型，不断探索不同渠道、不同维度数据、信息的深度融合，强化科技支撑，延伸服务半径，以科技加持结合金融活水助力普惠金融赋能社会治理，践行“普惠金融助力百姓美好生活”的使命。

(责编：孙红丽、吕骞)