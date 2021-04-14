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万达集团启动“2021年春风行动” 新增20万就业岗位 

2021年04月14日15:00 | 来源：人民网
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“2021年全国民营企业招聘月”活动启动。受访者供图

4月14日，国家人力资源社会保障部、教育部、退役军人事务部、全国总工会、全国妇联、全国工商联在苏州共同启动“2021年全国民营企业招聘月”活动。万达集团作为民营企业代表受邀参加活动，万达集团总裁齐界在启动仪式上宣布万达集团将推出“2021年春风行动”，全年确保新增服务业就业20万，其中大学生就业超10万，为社会创造更多更高质量就业。

万达集团“2021年春风行动”主要包括三项内容：一是万达集团2021年计划新开业50个万达广场，将为社会新增20万个就业岗位，其中大学生10万人。二是在全国200多个城市的万达产业中设立1000个大学生就业实习基地。三是在全国100座城市万达广场建立就业服务中心。万达集团促进就业春风行动不仅提供就业数量大，而且发挥万达自身商业平台优势，为全社会特别是大学生搭建提高就业质量的平台。

万达集团一直把创造就业作为企业承担社会责任的核心内容，连续多年成为全国创造就业最多的企业之一。截至2020年，已在全国200多个城市开业368座万达广场和超过1000家万达酒店、影城、儿童乐园、文旅城，直接创造超过151万个稳定服务业就业岗位，其中大学生超过69万人，间接带动的上下游产业链就业人员更多。

(责编：孙红丽、吕骞)

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