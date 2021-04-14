百世集团于4月14日宣布启动泰国至全球34国航空小包寄递业务，一站式运营泰中、泰马、泰新、泰欧美等线路。

当天上午，一辆装有乳胶枕、美妆产品、保健品、以及果干食品小包裹的货车从百世曼谷跨境集货仓出发，抵达曼谷素万那普国际机场后卸货清关，货物将随不同航班发往英国、美国、加拿大，预计隔日入境。未来，百世还会把更多泰国制造的产品发往亚洲、北美洲、南美洲、欧洲、澳洲、非洲，为促进当地经济发展作出积极贡献。

百世以泰国为中心的全球航空小包业务，涉及中、美、英、德、澳、俄、日、南非等34国，其中泰中、泰马线除航空小包外还提供陆路跨境小包服务。这是百世自2019年在泰启动覆盖全境的快递业务、上线泰中跨境寄递业务以来，再次抓紧历史机遇，向外输出中国物流方案的新探索。

目前，百世泰国跨境团队已于中国多个口岸合作，为客户提供海陆空多渠道清关，并凭借位于曼谷的1万平方米高标供应链仓库，形成“物流—仓储—清关—配送”一站式服务，所有订单“一单到底”，可实时跟踪物流。百世自有仓管系统和多个主流电商平台对接，可与商家ERP系统打通，具备自助下单、自动计算汇率和关税、远程监控货物等功能。

据悉，百世从泰国发往中国的峰值日单量已达7000票，曼谷海外仓的“一件代发”业务峰值日单量达8000票。未来，百世在泰中线路的成熟经验将被复制到泰马、泰新、泰欧美等线路上，为跨境电商、供应商、终端客户提供稳定高效的“一站式”跨境物流及关联进出口业务服务。

(责编：孙红丽、吕骞)