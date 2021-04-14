国家林业和草原局新闻发布会现场。国家林业和草原局供图

人民网北京4月14日电 （记者余璐）记者从国家林业和草原局14日召开的新闻发布会上了解到，党的十八大以来，全国各地不断强化草原保护修复工作，取得了明显成效，初步遏制了草原总体退化趋势，部分地区草原生态状况明显好转。全国草原综合植被盖度达到56.1%，比2011年增加了约5个百分点。

国家林业和草原局草原司司长唐芳林在会上表示，近日，国务院办公厅印发《关于加强草原保护修复的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，到2025年，草原保护修复制度体系基本建立，草畜矛盾明显缓解，草原退化趋势得到根本遏制，草原综合植被盖度稳定在57%左右，草原生态状况持续改善。到2035年，草原保护修复制度体系更加完善，基本实现草畜平衡，退化草原得到有效治理和修复，草原综合植被盖度稳定在60%左右，草原生态功能和生产功能显著提升，在美丽中国建设中的作用彰显。到本世纪中叶，退化草原得到全面治理和修复，草原生态系统实现良性循环，形成人与自然和谐共生的新格局。

“这次出台《意见》十分必要，也非常及时，是在草原定位从生产为主向生态为主转变之后我国第一个国家层面的政策性文件，是维护生态安全的必然要求，也是草原工作转折的迫切要求。《意见》对草原工作进行了顶层设计，指明了新时代草原工作的方向。”唐芳林说。

唐芳林介绍道，《意见》从科技、法律、政策、人才队伍等方面提出了4个方面的保障措施。一是提升科技支撑能力，支持草原科技创新，加强草品种选育、草种生产、退化草原植被恢复等关键技术和装备研发推广等。二是完善法律法规体系，加快推动草原法修改，研究制定基本草原保护相关规定，推动地方性法规制修订，健全草原保护修复制度体系，加大草原法律法规贯彻实施力度等。三是加大政策支持力度，建立健全草原保护修复财政投入保障机制，健全草原生态保护补偿机制，探索开展草原生态价值评估和资产核算等。四是加强管理队伍建设，进一步整合加强、稳定壮大基层草原管理和技术推广队伍，提升监督管理和公共服务能力等。

“下一步，国家林业和草原局将全力做好《意见》的宣传贯彻落实工作，将国家的决策部署落实到实际工作中，着力提高草原治理能力，筑牢草原绿色屏障。”唐芳林说。

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