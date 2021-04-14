人民网北京4月14日电 （记者罗知之）人民银行官网4月14日消息，人民银行今日召开2021年支付结算工作电视会议。会议要求，下一阶段要积极完善顶层设计，深入推进支付领域反垄断工作，加快推动出台《非银行支付机构条例》，加快构建跨境支付体系。

会议认为，2020年以来，人民银行支付结算条线全力支持疫情防控和经济社会发展，做到抗疫资金运转不掉链、支付服务创新不停步、服务实体经济不缺位;强化支付领域反垄断和防止资本无序扩张，稳步推进跨境支付体系建设；加强跨境赌博和电信网络诈骗“资金链”综合治理，坚决守住不发生系统性风险底线；积极提升支付服务质效，立足服务实体经济发展和民生改善，加快支付服务普惠进程，助力畅通国民经济循环。

会议强调，2021年人民银行支付结算工作要紧紧围绕“十四五”发展规划，坚定不移贯彻新发展理念，坚持严监管常态化，推动支付产业实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

会议要求，下一阶段要积极完善顶层设计，深入推进支付领域反垄断工作，加快推动出台《非银行支付机构条例》，加快构建跨境支付体系；要坚持底线思维，坚决打击跨境赌博、电信网络诈骗和非法支付活动，持续规范支付服务市场秩序，健全网络支付“四方模式”；要坚守为民情怀，着力改善小微企业开户服务，适当降低小微企业支付手续费，围绕冬奥会、乡村振兴等国家战略优化支付供给，提升支付清算系统安全生产和服务水平；要加强政治建设，深入开展党史学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

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