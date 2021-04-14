人民网北京4月14日电 （赵超）据工业和信息化部官网消息，为加快推动智能制造发展，工信部会同有关部门起草了《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）。

《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）中提出了发展路径和目标：到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。

征求意见稿中提出，2025年的具体目标包括：转型升级成效显著。规模以上制造业企业智能制造能力成熟度达2级及以上的企业超过50%，重点行业、区域达3级及以上的企业分别超过20%和15%。制造业企业生产效率、产品良率、能源资源利用率等大幅提升。供给能力明显增强。智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，国内市场满足率分别超过70%和50%。主营业务收入超50亿元的系统解决方案供应商达到10家以上。基础支撑更加坚实。建设一批智能制造领域创新载体和公共服务平台，并形成服务网络。制修订200项以上智能制造国家、行业标准。建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。

同时，征求意见稿提出，针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。推动数字孪生、人工智能等新技术创新应用，研制一批国际先进的新型智能制造装备。

(责编：赵超、高雷)