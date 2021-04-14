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第129届广交会4月15至24日在网上举办 境内外参展企业近2.6万家

2021年04月14日17:09 | 来源：人民网
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人民网北京4月14日电 （孙阳）今日，第129届中国进出口商品交易会开幕新闻发布会在广州举行。广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍说，经国务院批准，第129届广交会于4月15至24日继续在网上举办，本届广交会将在更高层次上利用好两个市场、两种资源，促进外贸稳中提质和创新发展，助力构建新发展格局。

徐兵表示，本届广交会扎实做好组展工作，将打造中国制造云端盛宴。广交会官网继续设置展商展品、供采对接、展商直播、新闻与活动、大会服务、跨境电商专区等栏目，4月15日上午9点官网平台正式上线，总体规模保持稳定。

同时，本届广交会继续按照电子家电、机械、建材、日用消费品、家居装饰品、纺织服装等16大类商品设置50个展区，展位总数约6万个，境内外参展企业近2.6万家。截至目前，参展企业共上传产品超过270万件，较上届总量增加23万件，创历史新高。众多新产品、智能产品、“三自一高”产品纷纷亮相，其中新产品约82万件。参展企业通过图文、视频、3D、VR等多种形式展示，为全球采购商呈现一场中国制造和中国创造的盛宴。

此外，本届广交会设立“乡村振兴”专区，为49个展区的1160家脱贫地区企业提供“零门槛、零费用”的贸易平台，充分发挥广交会产业帮扶优势，帮助乡村企业开拓国际市场，促进乡村振兴。为落实党中央、国务院关于助企纾困、减费降负有关要求，本届广交会不向企业收取参展费用，也不向参与同步活动的跨境电商平台收取任何费用。

徐兵表示，本届广交会精心筹备贸促活动，助力构建新发展格局。将继续举办系列配套活动，为展客商提供完善的增值服务。联合广东省商务厅，中国工商银行，广东省零售、连锁经营、电子商务等商协会，以“国内国际双循环、内贸外贸齐驱动”为主题，共同举办线下双循环促进活动，助力外贸企业“内外兼修”，挖掘国内市场潜力，不断塑造发展新优势。同时，组织不同行业的优秀参展企业，通过直播形式集中展示企业的最新产品，展现中国企业转型升级、创新发展的积极成效。向全球呈现最富创新和商业价值的中国精品，方便采购商全方位了解2020年获奖产品的品质和细节，甄选优质中国制造产品。

(责编：孙红丽、高雷)

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