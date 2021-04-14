4月14日，记者从中国石化新闻办获悉，中国石化党员教育基地昨日在甘肃省东乡县布楞沟村史馆正式揭牌，标志着中国石化党建共建助力帮扶工作迈出了重要一步。

在乡村振兴前沿打造出一块党员教育阵地。中国石化党员教育基地以中国石化党建工作领导小组办公室名义设立，2020年11月以来，集团公司党建工作领导小组办公室与甘肃省委组织部、临夏州委、东乡县委充分对接，制定了以党建交流、党员教育、党校培训、公益消费为主要内容的党建共建工作方案。各级党组织可依托党员教育基地，通过党建共建、主题党日等方式，有序引导党员到布楞沟村现场感受我们国家脱贫攻坚的非凡成就，感受伟大脱贫攻坚精神的时代力量，感受中国特色社会主义制度的成功实践，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提升“爱我中华、振兴石化”“为美好生活加油”的自豪感，以实际行动为打造世界领先企业、助力乡村振兴贡献力量。

中国石化党员教育基地所在的布楞沟村史馆，是困难群众马麦志的旧居。2013年以来，中国石化牢记“把水引来，把路修通，把新农村建设好，让贫困群众尽早脱贫过上小康生活”的重要嘱托，紧扣“两不愁、三保障”目标，向东乡县累计投入帮扶资金4.51亿元，派出扶贫干部6名，全方位开展帮扶工作，助力解决当地吃水难、行路难、住房难、上学难、就业难、看病难等问题，有效增进民生福祉。2020年11月21日，东乡族自治县退出贫困县序列。

中国石化发挥央企顶梁柱作用，助力8县、750村圆满完成脱贫攻坚任务。2020年，中国石化承担助力脱贫攻坚任务的甘肃东乡、新疆岳普湖、安徽岳西和颍上、湖南凤凰和泸溪6个定点扶贫县，以及西藏班戈、青海泽库2个对口支援县全部脱贫摘帽，全系统67家企业承担的750个村的帮扶任务也全部圆满完成，群众的获得感、生产生活条件以及发展动力明显提升。今年3月1日，中国石化率先发布“中国石化助力乡村振兴计划”，承诺“十四五”期间将投入15亿元，打造“一县一链”特色产业帮扶，用实际行动巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

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