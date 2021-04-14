人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

中国民营文化产业商会青年企业家委员会在京成立

2021年04月14日17:33 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月14日电 （记者夏晓伦）4月13日下午，中国民营文化产业商会青年企业家委员会在京召开成立大会。全国工商联党组成员、副主席李兆前，全国工商联会员部部长张新武，全联宣教部一级巡视员李忠春，雷锋学院副院长陈锡德等相关部门领导出席会议并讲话。

大会现场。全国工商联供图

记者在现场了解到，会议审议通过了《中国民营文化产业商会青年企业家委员会管理规定》《会费收取管理办法》《全体会议选举办法》等文件，选举产生了青委会第一届会长班子，聘任了独立监事、顾问及秘书长。

李兆前表示，中国民营文化产业商会青年企业家委员会的成立是新时代的需要，是推动文创、青创工作迈上新台阶的有益探索和重要举措，对于打开商会工作新局面具有十分重要的意义。他坦言，希望青年企业家们以张謇为榜样,扬“企业家精神”之帆。

大会上，全国工商联青年企业家委员会常务秘书长许泽玮对商会青委会的成立表示热烈地祝贺，并进一步指出要以庆祝建党100周年为契机，加强青年委员的思想政治引领。

全联旅游业商会秘书长武国樑致贺辞，表达了对青委会成立的祝贺和未来发展的殷切期望。张新武提出，期望青委会的成立能够对文化产业高质量发展起到推进作用。

随后，张新武等嘉宾为“中国民营文化产业商会青年企业家委员会”揭牌，并为青年企业家委员会会长班子颁发铜牌。此外，为更好地传承弘扬中国优秀文化，培育企业家精神，塑造具有中国特色的企业文化，商会开展“中国文化大讲堂”系列活动，会上举办授旗仪式，并颁发导师聘书。

最后，对于新时代青年企业家的重要性，陈锡德围绕雷锋精神进行了主旨演讲，通过分享最美奋斗者雷锋的英雄事迹，剖析企业家精神的时代内涵和本质要求，鼓励青年企业家争做有为青年，体现青年企业家的使命与担当，不断为文化产业的高质量发展注入新动力。

(责编：孙红丽、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国民营文化产业商会青年企业家委员会在京成立
　　人民网北京4月14日电 （记者夏晓伦）4月13日下午，中国民营文化产业商会青年企业家委员会在京召开成立大会。全国工商联党组成员、副主席李兆前，全国工商联会员部部长张新武，全联宣教部一级巡视员李忠春，雷锋学院副院长陈锡德等相关部门领导出席会议并讲话。…
第129届广交会4月15至24日在网上举办 境内外参展企业近2.6万家
　　人民网北京4月14日电 （孙阳）今日，第129届中国进出口商品交易会开幕新闻发布会在广州举行。广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍说，经国务院批准，第129届广交会于4月15至24日继续在网上举办，本届广交会将在更高层次上利用好两个市场、两种资源，促进外贸稳中提质和创新发展，助力构建新发展格局。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部