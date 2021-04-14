人民网北京4月14日电 （记者夏晓伦）4月13日下午，中国民营文化产业商会青年企业家委员会在京召开成立大会。全国工商联党组成员、副主席李兆前，全国工商联会员部部长张新武，全联宣教部一级巡视员李忠春，雷锋学院副院长陈锡德等相关部门领导出席会议并讲话。

大会现场。全国工商联供图

记者在现场了解到，会议审议通过了《中国民营文化产业商会青年企业家委员会管理规定》《会费收取管理办法》《全体会议选举办法》等文件，选举产生了青委会第一届会长班子，聘任了独立监事、顾问及秘书长。

李兆前表示，中国民营文化产业商会青年企业家委员会的成立是新时代的需要，是推动文创、青创工作迈上新台阶的有益探索和重要举措，对于打开商会工作新局面具有十分重要的意义。他坦言，希望青年企业家们以张謇为榜样,扬“企业家精神”之帆。

大会上，全国工商联青年企业家委员会常务秘书长许泽玮对商会青委会的成立表示热烈地祝贺，并进一步指出要以庆祝建党100周年为契机，加强青年委员的思想政治引领。

全联旅游业商会秘书长武国樑致贺辞，表达了对青委会成立的祝贺和未来发展的殷切期望。张新武提出，期望青委会的成立能够对文化产业高质量发展起到推进作用。

随后，张新武等嘉宾为“中国民营文化产业商会青年企业家委员会”揭牌，并为青年企业家委员会会长班子颁发铜牌。此外，为更好地传承弘扬中国优秀文化，培育企业家精神，塑造具有中国特色的企业文化，商会开展“中国文化大讲堂”系列活动，会上举办授旗仪式，并颁发导师聘书。

最后，对于新时代青年企业家的重要性，陈锡德围绕雷锋精神进行了主旨演讲，通过分享最美奋斗者雷锋的英雄事迹，剖析企业家精神的时代内涵和本质要求，鼓励青年企业家争做有为青年，体现青年企业家的使命与担当，不断为文化产业的高质量发展注入新动力。

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