据京东大数据研究院发布的《2021健康减脂消费趋势报告》（以下简称“报告”）显示，在3月份，“减肥减脂”关键词搜索量近千万次，“低糖”关键词的搜索量达去年同期10倍以上，今年大热的“无绳跳绳”搜索量同比增幅也高达640%。从购物行为来看，这一届健康减脂人选择将 “经济适用型减脂” 践行到底，他们购买低价好物，选择“买对舍贵”，精准掌握食物热量和运动消耗，诠释着健康减脂的美好。

降低热量摄入系减脂人：科学地“不劳而瘦”

报告显示，在食品饮料类的商品中，低卡饮料、黑巧克力、低糖蛋糕、低卡麦片、低糖咖啡成为消费者喜爱的健康型食饮。如苏打气泡水、黑芝麻糊、薏米燕麦饼、黑麦全麦面包低脂健身代餐吐司、乌龙茶饮料等成为销量排名靠前的商品。

从增速来看，低卡方便食品的销量环比增长432%、低糖杂粮食品的销量环比增长222%、低糖咖啡/奶茶的销量环比增长100%。低糖酸奶迅速蹿红，其中，有促消化功能的奇亚籽酸奶和益生菌酸奶表现最为抢眼，3月销量环比上涨分别为597%和139%。

不同用户的消费倾向方面，95后偏爱喝低糖咖啡/奶茶；85后偏爱脱脂/低脂牛奶和乌龙茶；75后偏爱吃黑巧克力。男性消费者偏爱喝乌龙茶；女性消费者偏爱喝低卡饮料。广西、河北、浙江地区低热量摄入类食饮的销量增速全国排名前三，3月销量同比增幅分别达269%、153%、104%。

运动系减脂人：多动才是硬道理

报告显示，3月份运动户外相关品类商品中，冰上运动和游泳用品的销量同比增幅较高，分别达到461%和349%，同时滑雪运动及体育用品的销量同比增幅也都超过了100%，运动护具、运动鞋宝、运动服饰的销量同比增幅也分别达到67%、67%和52%。

从各品类的热销商品来看，冰上运动销量TOP3商品为花样滑冰鞋、花样滑冰服、冰球杆；游泳用品销量TOP3商品为男士泳衣、泳镜、女士泳衣；滑雪运动销量TOP3商品为滑雪车、滑雪服、滑雪头盔；体育用品销量TOP3商品为篮球、羽毛球、足球；运动护具销量TOP3商品为运动护膝、运动护腰、护腕；运动鞋包销量TOP3商品为跑步鞋、篮球鞋、运动包；运动服饰销量TOP3商品为运动裤、健身服、运动背心。

不同用户的消费倾向方面，95后偏爱买运动服饰；85后偏爱买游泳用品；75后偏爱买滑雪装备。男性消费者偏爱跑步；女性消费者偏爱瑜伽舞蹈。河北、湖北、浙江地区运动户外类商品的销量增速全国排名前三，同比增幅都超过了70%。

营养均衡系减脂人：减脂是一个系统工程

报告显示，在智能产品领域，电子秤品类中具有健康观测功能的产品销量占比超过90%以上；在智能穿戴设备中，具有心率检测、血氧的智能手表销量同比增长170%，而具有心电图检测的智能手表关注度同比提升超10倍。

健康营养相关品类商品中，3月份益生菌、蛋白质、健肌粉、酵素、骨骼健康类商品的销量同比增幅分别达到768%、766%、684%、466%和357%，获得高速增长。同时运动营养和缓解疲劳相关的商品销量同比增幅也都超过了120%。

年龄不是鸿沟，爱好可以趋同，想“睡个好觉”的95后，要“补充营养”的85后，爱“食用酵素”的75后，在追求营养均衡这件事情上达成一致。从性别来看，男性消费者偏爱食用膳食纤维；女性消费者偏爱食用益生菌。山西、江西、甘肃、广东、河南、黑龙江等地区的健康营养类商品3月的销量增速全国领先，同比增幅都达10倍以上。

从三类人群综合对比来看，降低热量摄入系减脂人主要集中在上海、北京、天津；运动系减脂人主要集中在福建、浙江、重庆；江西、山西、广东则成为了营养均衡系减脂人的聚集地。从年龄来看，运动系减脂人主要集中在16-25岁和36-45岁人群，而降低热量摄入系减脂人则集中在26-35岁人群，营养均衡系减脂人的年龄层则分布则较为均匀。

(责编：孙红丽、吕骞)