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奥园购回300万美元优先票据 

2021年04月14日18:50 | 来源：人民网
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4月9日，中国奥园宣布，于场内购回本金总额为300万美元的优先票据。

据奥园财报显示，2020年，奥园物业合同销售1330亿元，完成全年目标，同比增长13%。同时，2020年奥园的营收及盈利录得持续增长，营业额同比增长34%至人民币677.9亿元，归母净利润同比增长41%至人民币59.1亿元，归母核心净利润同比增长18%至人民币48.6亿元。

一直以来，奥园坚持审慎的财务管理，通过多元化的融资渠道推动财务指标持续优化。

2021年1月，奥园采用交换要约配新发行方式按票面价发行1.88亿美元2022年到期4.2%优先票据，用于置换2020年2月发行的1.88亿美元4.8%优先票据，进一步创奥园债券发行成本新低。2月，发行6年期3.5亿美元5.88%优先票据，创奥园美元债最长发行年期。

3月8日，奥园成功获授合共18亿港元三年期境外银团贷款，按香港银行同业拆息（HIBOR）/伦敦银行同业拆息（LIBOR）加4.30%的年利率计息。

同时，奥园于2021年3月提前赎回2021年9月到期5亿美元及1亿新加坡元境外债。

截至2021年3月底，奥园已偿还及续期约人民币153亿元的短期借贷，进一步减轻短期债务压力，短期借贷占比降至40%。

数据显示，截至2020年底，中国奥园的现金储备达到700亿元，现金短债比是1.3倍，现金足以覆盖短期负债，财务安全指数高；回款率达到85%，全口径的销售回款是1131亿元，在行业中属于优秀的水平。

中国奥园方面表示，未来将通过促回款、调节奏、降成本、快交付，达到降低负债、增厚净资产的目标，管理层称有信心在2022底年之前三道红线达标。

(责编：孙红丽、吕骞)

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