新华社北京4月14日电（记者张辛欣）工信部14日将《“十四五”智能制造发展规划（征求意见稿）》公开征求意见，提出到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化。

此外，工信部提出，到2025年，智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，国内市场满足率分别超过70%和50%，建设一批智能制造领域创新载体和公共服务平台，基础支撑更加坚实。

工信部将加强关键核心技术攻关，加速系统集成技术突破，加快创新网络建设，同时开展智能制造示范工厂建设，到2025年，建设2000个以上新技术应用智能场景、1000个以上智能车间、100个以上引领行业发展的标杆智能工厂。

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