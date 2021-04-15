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主动作为，支持绿色低碳高质量发展（感言）

易  纲
2021年04月15日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　金融体系可以在支持绿色转型、管理气候相关风险上发挥积极作用，支持经济绿色、低碳、高质量发展，服务实现碳达峰、碳中和目标

　　

　　近年来，人民银行积极践行绿色发展理念，大力发展绿色金融。2020年末，中国本外币绿色贷款余额约12万亿元，存量规模居世界第一；绿色债券存量约8000亿元，居世界第二，为支持绿色低碳转型发挥了积极作用。

　　为实现碳达峰、碳中和目标，有两个方面的任务格外紧迫：一是实现碳中和需要巨量投资，要以市场化的方式，引导金融体系提供所需要的投融资支持。二是气候变化会影响金融稳定和货币政策，需要及时评估、应对。

　　人民银行已经把绿色金融确定为今年和“十四五”时期的一项重点工作。

　　一是完善绿色金融标准体系。人民银行在2015年、2018年分别制定了针对绿色债券和绿色信贷的标准，即将完成修订《绿色债券支持项目目录》，删除化石能源相关内容。

　　二是强化信息报告和披露。目前，银行间市场绿色金融债已经要求按季度披露募集资金使用情况，同时金融机构需要报送绿色信贷的资金使用情况和投向。下一步，人民银行将推动在已有试点的基础上，分步建立强制的信息披露制度，覆盖各类金融机构和融资主体，统一披露标准。

　　三是在政策框架中全面纳入气候变化因素。金融稳定方面，正研究在对金融机构的压力测试中，系统性地考虑气候变化因素。货币政策方面，正在研究通过优惠利率、绿色专项再贷款等支持工具，激励金融机构为碳减排提供资金支持。外汇储备投资方面，将继续增加对绿色债券的配置，控制投资高碳资产，在投资风险管理框架中纳入气候风险因素。

　　四是鼓励金融机构积极应对气候挑战。人民银行已经指导试点金融机构测算项目的碳排放量，评估项目的气候、环境风险；已按季评价银行绿色信贷情况，正在研究评价金融机构开展绿色信贷、绿色债券等的业绩。

　　五是深化国际合作。人民银行将与意大利、美国和其他G20成员加强协调，讨论制定推进可持续金融的总体路线图，推动各方就信息报告和披露、绿色分类标准等需要加强国际协调的重点议题进行讨论。同时，人民银行将继续在央行与监管机构绿色金融网络（NGFS）、可持续金融国际平台（IPSF）等多边机制下深化国际合作。

　　总体看，金融体系可以在支持绿色转型、管理气候相关风险上发挥积极作用。下一阶段，人民银行将更加积极主动作为，落实新发展理念，支持经济绿色、低碳、高质量发展，服务实现碳达峰、碳中和目标。

　　（作者为中国人民银行行长，本报记者吴秋余根据其在中国发展高层论坛2021年年会的讲话摘要整理）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月15日 12 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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