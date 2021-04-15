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一季度全社会用电量增长21.2%

反映经济持续稳定恢复

2021年04月15日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月14日电  （记者丁怡婷）记者14日从国家能源局获悉：1—3月，全社会用电量累计19219亿千瓦时，同比增长21.2%。分产业看，第一产业用电量210亿千瓦时，同比增长26.4%；第二产业用电量12625亿千瓦时，同比增长24.1%；第三产业用电量3331亿千瓦时，同比增长28.2%；城乡居民生活用电量3053亿千瓦时，同比增长4.7%。

　　3月份，全社会用电量6631亿千瓦时，同比增长19.4%。分产业看，第一产业用电量68亿千瓦时，同比增长26.5%；第二产业用电量4615亿千瓦时，同比增长21.2%；第三产业用电量1018亿千瓦时，同比增长42.9%；城乡居民生活用电量930亿千瓦时，同比下降5.3%。

　　“统筹推进疫情防控和经济社会发展的成效持续显现，经济持续稳定恢复；在‘就地过年’推动下，企业开工和项目施工的时间明显延长，拉动工业用电增长，是一季度用电量增长较快的重要因素。”中国能源研究会中能智库首席专家叶春分析，此外，一季度用电保持高速增长态势也受到疫情导致去年同期用电量基数较低等多重因素影响。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月15日 12 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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