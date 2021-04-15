人民网北京4月15日电 （许维娜）“到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。”日前，住房和城乡建设部标准定额司一级巡视员倪江波表示，2019年，全国已累计建设绿色建筑面积超过50亿平方米，在2019年当年城镇新建建筑中，绿色建筑占比达到了65%。

据了解，绿色建筑是指建筑物在全寿命期内，最大程度地节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度实现人与自然和谐共生的高质量建筑。与发达国家相比，我国绿色建筑发展虽然起步晚，但发展较快。

“到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，这个工作目标的设定非常有意义。”清华大学建筑学院可持续住区研究中心主任孔鹏向人民网财经表示，这是一个经过深思熟虑的、有可操作性的目标，绿色建筑衡量标准也有望进一步修改和完善。

孔鹏还指出，要实现建筑领域碳达峰、碳中和目标，首要是坚持人居环境存量和增量并重，“目前，我国人居环境存量远大于增量，接下来，如何激活存量市场仍将是一大挑战，期待能够进一步推进相关工作。”

倪江波指出，在中央层面，住房和城乡建设部去年会同国家发改委等多部门共同印发了《绿色建筑创建行动方案》，推动新建建筑全面实施绿色设计，提升建筑能效水效水平，提高住宅健康性能，推广装配化建造方式，推动绿色建材应用，加强技术研发推广。

今年2月，国务院印发了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（以下简称《指导意见》）。其中，在“改善城乡人居环境”部分中，《指导意见》明确指出，“开展绿色社区创建行动，大力发展绿色建筑”。

在地方层面，倪江波指出，26个省（区、市）已经发布了地方绿色建筑创建实施方案，并对地方创建工作落实情况和取得的成效开展年度总结评估，及时推广先进经验和典型做法。

人民网财经梳理发现，截至目前，江苏、浙江、宁夏、河北、辽宁、内蒙、广东等地颁布了地方绿色建筑条例，山东、江西、青海、天津等地发布了绿色建筑政府规章。

那么，与普通建筑相比，绿色建筑有何特点？住建部相关司局负责人介绍，一是节能水平更高。通过优化围护结构热工性能，提升暖通空调、照明与电气设备能效水平，充分利用太阳能、地热能等可再生能源，能够有效减少化石能源消耗，降低建筑碳排放。

二是资源消耗更少。通过采用高强、高耐久性材料，推动绿色建材应用，推广全装修、装配式建筑等绿色建造方式，能够有效减少建筑材料资源消耗水平，并带动降低材料生产、运输能耗。

三是生态环境更好。通过高效集约利用土地资源，保护建筑场地生态，增加绿化面积，能够营造绿色宜居的工作生活环境，提升生态碳汇能力，充分固碳释氧。

四是节水效果更明显。通过提升给排水系统节水效率，采用节水器具，利用非传统水源，能够有效节约建筑水资源消耗。

(责编：崔元苑、高雷)