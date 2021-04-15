编者按：2021年4月15日，《中华人民共和国生物安全法》（以下简称《生物安全法》）开始施行，这是生物安全领域的一部基础性、综合性、系统性、统领性法律，标志着我国生物安全进入依法治理的新阶段。到底什么是“生物安全”？《生物安全法》中哪些内容与你我有关？人民网带您寻找答案。

什么是“生物安全”？

指国家有效防范和应对危险生物因子及相关因素威胁，生物技术能够稳定健康发展，人民生命健康和生态系统相对处于没有危险和不受威胁的状态，生物领域具备维护国家安全和持续发展的能力。

我国生物安全领域面临哪些主要风险？

《生物安全法》系统梳理了当前我国生物安全领域存在的8方面主要风险：

1、重大新发突发传染病、动植物疫情

2、生物技术发展

3、实验室安全

4、人类遗传资源和生物资源安全

5、外来物种入侵和生物多样化

6、微生物耐药

7、生物恐怖袭击

8、生物武器威胁

维护生物安全， 我们能做什么？

（文案：初梓瑞 制图：李源）

(责编：李源、章斐然)