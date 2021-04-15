白光迪

坚持走现代高效农业的路子，能带动更多农民群众过上幸福美满的好日子

一到江苏省镇江市丹徒区世业镇先锋村四季春农业园，就能闻到草莓的香甜气息。走进农业园，迎面看到的是热火朝天的工作景象。草莓种植员疏花疏果，系统控制员调整水肥配比参数，设施工人爬上塑料薄膜大棚进行日常监测维修……所有工作都在有条不紊地进行，为优质草莓生长提供保障。

在上百亩的种植园里，为什么见不到一粒泥土呢？笔者采访时，最大的感受是干净整洁，最大的疑问也是为何能如此干净整洁。原来，这里的草莓采用现代化种植方法，区别于传统种植，草莓被架子支在空中，离地一米多高，果实悬垂在培养基两侧。“小伙子，来尝一个！”草莓入口，甘甜多汁。“高架式”种植，让草莓亩产达3000斤，每亩收入达6万元，收益是传统农业经济的几十倍。新技术改变了草莓种养方式，现代化管理让农业成为有奔头的产业。

发展农业要依靠科技创新，现代化高效农业势在必行。2014年，习近平总书记来到世业镇调研，实地察看了草莓种植情况并指出，现代高效农业是农民致富的好路子。6年多过去了，草莓园面积已经翻番，园区还种上了葡萄、水蜜桃、枇杷等多种作物，总面积从2014年的110亩增加至如今的160亩，发展成为名副其实的现代农业。实践证明，坚持走现代高效农业的路子，能带动更多农民群众过上幸福美满的好日子。

农业产业更现代、更高效，主要得益于现代化技术的赋能。农业园的农场主叶明兰说：“我们这个草莓是无土栽培，培养基都是醋糟发酵的，还有我们农村的菜籽饼、黄豆。”从品种选择到栽培方式，从管理模式到技术推广，草莓种植充满技术含量。在园区，双排式滴灌技术可根据湿度温度自动调控灌溉，水热力循环技术通过管道为草莓装上“地暖”，自动化暖风机、水肥一体化等设备技术也得到了应用。依托现代化农业技术，世业镇发展的高效农业，初步达到对农作物的健身栽培、绿色防控、清洁化管理，让人看着放心、吃着安心。正是由于现代化发展理念的融入、现代化科学技术的赋能，农业发展持续迈入快车道。

引进新生产技术，调整农业生产方式，释放的是综合生产效益。以“高架式”草莓种植为例，一大优势是采摘时不用俯身，使采摘更加轻松。当地抓住新商机，把种植园变成采摘体验园，吸引了不少周边游客。采访时，叶明兰说：“摘得不累，没土也干净，上周有个客人摘了3000块钱的草莓呢！”立足种养，农旅结合，让劳作方式日常化、轻便化，让体验式消费常态化、增值化，仅四季春一处农业园就带动18名村民就业，从业人员年收入从1.4万元增长到了2.8万元。如今，以高效农业为引擎，当地又发展了农家乐、游乐园等，农业不断涌现新活力。

棚外微风徐徐，园中暖意浓浓。种植园里，喜挂株梢的草莓沐浴着阳光，勤劳的蜜蜂穿梭在芽间枝头，员工们边唠家常边打理草莓，一派生机。现代高效农业让小小草莓尽情生长，乡村振兴的路子越走越宽阔，人民群众的幸福生活一天更比一天好。

（作者为本报江苏分社记者）

《 人民日报 》（ 2021年04月15日 07 版）

(责编：罗知之、初梓瑞)