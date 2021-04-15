人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

小草莓，蕴含种植大智慧

白光迪
2021年04月15日09:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

坚持走现代高效农业的路子，能带动更多农民群众过上幸福美满的好日子

一到江苏省镇江市丹徒区世业镇先锋村四季春农业园，就能闻到草莓的香甜气息。走进农业园，迎面看到的是热火朝天的工作景象。草莓种植员疏花疏果，系统控制员调整水肥配比参数，设施工人爬上塑料薄膜大棚进行日常监测维修……所有工作都在有条不紊地进行，为优质草莓生长提供保障。

在上百亩的种植园里，为什么见不到一粒泥土呢？笔者采访时，最大的感受是干净整洁，最大的疑问也是为何能如此干净整洁。原来，这里的草莓采用现代化种植方法，区别于传统种植，草莓被架子支在空中，离地一米多高，果实悬垂在培养基两侧。“小伙子，来尝一个！”草莓入口，甘甜多汁。“高架式”种植，让草莓亩产达3000斤，每亩收入达6万元，收益是传统农业经济的几十倍。新技术改变了草莓种养方式，现代化管理让农业成为有奔头的产业。

发展农业要依靠科技创新，现代化高效农业势在必行。2014年，习近平总书记来到世业镇调研，实地察看了草莓种植情况并指出，现代高效农业是农民致富的好路子。6年多过去了，草莓园面积已经翻番，园区还种上了葡萄、水蜜桃、枇杷等多种作物，总面积从2014年的110亩增加至如今的160亩，发展成为名副其实的现代农业。实践证明，坚持走现代高效农业的路子，能带动更多农民群众过上幸福美满的好日子。

农业产业更现代、更高效，主要得益于现代化技术的赋能。农业园的农场主叶明兰说：“我们这个草莓是无土栽培，培养基都是醋糟发酵的，还有我们农村的菜籽饼、黄豆。”从品种选择到栽培方式，从管理模式到技术推广，草莓种植充满技术含量。在园区，双排式滴灌技术可根据湿度温度自动调控灌溉，水热力循环技术通过管道为草莓装上“地暖”，自动化暖风机、水肥一体化等设备技术也得到了应用。依托现代化农业技术，世业镇发展的高效农业，初步达到对农作物的健身栽培、绿色防控、清洁化管理，让人看着放心、吃着安心。正是由于现代化发展理念的融入、现代化科学技术的赋能，农业发展持续迈入快车道。

引进新生产技术，调整农业生产方式，释放的是综合生产效益。以“高架式”草莓种植为例，一大优势是采摘时不用俯身，使采摘更加轻松。当地抓住新商机，把种植园变成采摘体验园，吸引了不少周边游客。采访时，叶明兰说：“摘得不累，没土也干净，上周有个客人摘了3000块钱的草莓呢！”立足种养，农旅结合，让劳作方式日常化、轻便化，让体验式消费常态化、增值化，仅四季春一处农业园就带动18名村民就业，从业人员年收入从1.4万元增长到了2.8万元。如今，以高效农业为引擎，当地又发展了农家乐、游乐园等，农业不断涌现新活力。

棚外微风徐徐，园中暖意浓浓。种植园里，喜挂株梢的草莓沐浴着阳光，勤劳的蜜蜂穿梭在芽间枝头，员工们边唠家常边打理草莓，一派生机。现代高效农业让小小草莓尽情生长，乡村振兴的路子越走越宽阔，人民群众的幸福生活一天更比一天好。

（作者为本报江苏分社记者） 

《 人民日报 》（ 2021年04月15日 07 版）

(责编：罗知之、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
沙尘暴蓝色预警发布 14省区市部分地区有扬沙或浮尘
　　人民网北京4月15日电 （记者李楠桦）据中央气象台消息，中央气象台4月15日06时继续发布沙尘暴蓝色预警。受冷空气大风影响，预计15日08时至16日08时，新疆东部和南疆盆地、青海西北部、甘肃中西部、内蒙古中西部、宁夏、陕西中北部、山西、北京、天津、河北、河南、山东中西部、安徽中北部、江苏北部等地将出现扬沙或浮尘天气，其中内蒙古中西部部分地区有沙尘暴。…
《生物安全法》今起实施 这些规定与你息息相关
　　编者按：2021年4月15日，《中华人民共和国生物安全法》（以下简称《生物安全法》）开始施行，这是生物安全领域的一部基础性、综合性、系统性、统领性法律，标志着我国生物安全进入依法治理的新阶段。到底什么是“生物安全”？《生物安全法》中哪些内容与你我有关？人民网带您寻找答案。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部