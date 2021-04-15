宋晓华

青岛风光。

张 岩摄

市民在参观位于山东自贸区青岛片区中德生态园的海尔卡奥斯工业互联网平台。

张进刚摄（人民视觉）

2014年2月，青岛获国务院批准设立金融综合改革试验区。历时7年创新探索，如今青岛金融综合改革试验区这片国家级“试验田”枝繁叶茂：金融发展新业态不断涌现，一批试点政策落地开花，优质金融资源加速集聚……

截至2020年末，青岛辖区银行理财产品余额达4300亿元，是综合改革试验区获批前的近4倍；证券基金（公募）期货机构从107家增至211家；财富管理规模超4900亿元（不含私募基金），增长了2.6倍。

先行先试

立足区域特点和优势，加快金融改革创新，探索具有中国特色的金融创新发展路径，这是青岛金融综合改革试验区的重要使命。

7年间，这片试验区在机构聚集、平台搭建、市场开放、改革创新等方面的探索卓有成效，形成一批先行先试的发展经验。

近日，位于山东自贸试验区青岛片区的久实麟德（青岛）航空融资租赁有限公司顺利完成首笔飞机融资租赁交易，向巴基斯坦的宁静航空出租了一架波音737－800客机，填补了山东省融资租赁行业在飞机租赁领域的空白。

久实麟德是青岛金融综合改革试验区先行先试的一个剪影。7年间，青岛收获了很多“第一”和首批。

青岛海尔股份是全国首个中欧所上市企业，首单蓝色债券、深交所首个绿色资产证券化项目等，也都是从青岛发起。

同时，青岛是全国商业健康保险个人所得税政策试点首批城市，并首创科技金融投保贷联动，形成多方共赢融资模式。

这种先行先试为企业带来实实在在的“真金白银”。

2015年6月，青岛获批成为全国首个允许境内企业从韩国银行机构贷入人民币资金的试点城市。自试点至今，已有25家青岛企业办理了相关业务，签约金额26.5亿元，为企业节约财务费用5300万元。

同样受益于青岛金融综改区的先行先试政策，外商投资企业资本金意愿结汇、跨国企业集团人民币和外汇资金集中运营管理等创新政策，年均为青岛企业节约融资成本及利息费用达亿元，为实体经济发展和境内外投融资便利化，提供了有力的政策支持。

与此同时，叠加中国—上合组织地方经贸合作示范区（简称“上合示范区”）、山东自贸区青岛片区政策优势，青岛加大创新力度，金融改革“试验田”的示范效应更加突出。

在上合示范区，青岛积极探索资本项目先行先试，争取国家外汇管理部门支持，将上合示范区的两项资本项目外汇支持政策拓展至10项，其中3项政策为全国首次推出。

在山东自贸区青岛片区，青岛制定了《山东自贸区青岛片区金融改革创新试点实施方案》，实施外汇管理、基金管理服务等22项自贸区金融开放创新政策，首创多项“全国第一”——全国首笔中国—新加坡货币互换项下新元融资业务和山东自贸区内首笔境外机构境内外汇账户不落地结汇业务、跨境人民币结算便利化业务、“单一窗口”项下跨境汇出汇款业务均从青岛片区发起。

截至目前，青岛先后向国家相关部委争取了五批先行先试政策，与山东自贸区青岛片区22项金融开放创新政策和上合示范区10项外汇试点政策联动推进，形成一批可以复制推广的经验。

资源集聚

2021年伊始，青岛资本市场惊喜不断。一季度，青岛征和股份、冠中生态、海泰新光、德固特4家高新技术企业相继上市。

这是金融改革带动资本市场发展最生动的体现。试验区自获批以来，青岛平均每年新增上市及过会企业5家以上，数量和质量双提升。其中，2020年青岛新增过会及上市公司17家，数量之多创造了该市历史记录。

企业密集上市，离不开资本的加速集聚。青岛连续两年举办全球创投风投大会，创投风投机构加速向青岛聚集，截至2020年末，青岛在中基协登记私募基金管理人362家，管理基金887只。其中，私募基金管理人家数同比增速连续两年居全国首位，私募基金只数同比增速位居全国第2位，彰显了青岛对资本的吸引力。

与此同时，青岛成立专门的金融综合改革试验区发展委员会，研究制定试验区建设实施方案，出台试验区建设扶持政策，与国家先行先试政策配套实施。

人才是金融发展的重要核心要素。青岛成立财富管理金融发展中心，为试验区储备从事财富管理政策研究和招商引资的专业化人才。

试验区的环境、政策合力形成了巨大磁场，吸引优质金融要素在这里实现聚集发展，金融新业态频繁涌现。

去年12月，中国证监会核准设立山东港信期货有限公司。这是20多年以来，证监会首次“开闸”，批准设立的第一家法人期货公司，由此青岛在法人期货公司方面实现零的突破。

除此之外，青岛还新增了4张含金量十足的法人金融机构牌照。

作为全国首家股份制银行理财子公司，注册资本50亿元的光大理财2019年9月落户青岛，次年年底理财规模超过8300亿元。

此后，青岛意才基金销售有限公司基金销售牌照获批，不仅是第一个获批的外资基金销售牌照，也成为中国第一家获得基金销售牌照的外资银行子公司。

2020年青银理财公司获批并开业运营，成为长江以北地区首家、全国第六家获批的城市商业银行理财子公司；兴华公募基金填补了山东省法人公募基金业态空白。

不仅如此，青岛正加速成为金融资源集聚地。数据显示，截至2020年末，青岛金融机构数量达到280家，比试验区获批前增加87家；其中，法人金融机构达到35家，比试验区获批前增加20家。

开放升级

开放已成为青岛金融综合改革试验区的最大优势与特色。近年以来，外资金融机构频频落子，为青岛经济发展注入新动能。

去年5月，山东自贸区青岛片区管委和中欧国际交易所签署合作备忘录，中欧国际交易所正式在青岛片区设立中欧国际交易所中国（北方）资本市场服务基地，这是中国扩大金融对外开放后，国外交易所在中国设立的首个资本市场服务基地，也成为青岛片区打造国外知名交易所中国资本市场服务基地集群的首个关键落子。

数据显示，截至去年年底，青岛外资金融机构达到35家，包括17家外资银行、17家外资保险公司及1家外商独资专业财富管理公司，其中外资银行数量位居全国第6位。

刚刚过去的3月，日本最大的非银行金融机构和最大的综合金融服务集团欧力士、意大利意才证券项目相继签约落户青岛，让青岛金融综合改革试验区的开放底色更加浓墨重彩。

在浓厚的金融业开放发展氛围之下，青岛已成为国内财富管理专业化论坛以及研讨活动最为密集的城市，连续6年举办中国财富论坛，该论坛逐步成为国内外具有重要影响力的高端论坛之一，搭建了金融改革创新交流与合作的平台。

青岛还不断扩大国内外金融“朋友圈”，与全球20余个国家和地区的100多家金融机构建立了财富管理合作关系。其中，青岛与意大利联合圣保罗银行、渣打银行等知名国际金融机构签署战略合作协议，持续深化金融及财富管理领域的交流合作。

与此同时，青岛注重金融风险防控，全力做好金融风险监测预警，动态完善金融突发事件应急预案，推动设立金融审判庭和国际金融仲裁院，在全国副省级城市中第一个设立市级资产管理公司，在防范金融风险、维护金融秩序、打击金融违法犯罪行为等方面取得积极进展，保持了稳健有序的金融生态环境。

(责编：罗知之、初梓瑞)