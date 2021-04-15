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乐视网和贾跃亭的“造假” 给证券市场带来什么影响？

2021年04月15日09:34 | 来源：央视网
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新闻1+1丨天价罚单、终身禁入，贾跃亭还回得来吗？

连续10年财务造假刷新了纪录，2.41亿元的个人罚单也创下了纪录。报送、披露的IPO相关文件存在虚假记载，非公开发行股票行为构成欺诈发行，还有贾跃亭被终身禁入证券市场，新闻1+1今晚连线中国人民大学民商法教研室主任叶林，共同关注：天价罚单、终身禁入，贾跃亭还回得来吗？

十年财务造假 贾跃亭被罚款2.41亿

乐视网十年财务造假，乐视网、贾跃亭等存在五项违法事实，乐视网公司合计被罚款2.4亿元，贾跃亭被罚款2.41亿元。

乐视网、贾跃亭等存在“五宗罪”，骗取注册登记以及虚假陈述最恶劣

中国人民大学民商法教研室主任 叶林：我觉得最坏的就是造假。因为这些年实际上证券市场当中的造假情况特别严重，那么经过查处而发现的这些案例应该说愈演愈烈，所以我觉得可能在所有的这“五宗罪”当中，最核心的就是骗取注册登记以及虚假陈述，这是最重要的。

乐视网和贾跃亭的“造假”，给证券市场带来什么影响？

中国人民大学民商法教研室主任 叶林：最直接的后果是投资者大量的资金被损失掉，因为大家可能以很高的价格买到这些股票，东窗事发被揭露出来以后，股票的价格又大幅度下跌，自然投资者的损失是巨大的。我们对于证券市场的信心会受到一些影响，因为我们总是希望这个市场是透明度高，对投资者能够实现公平保护，但这些造假者或虚假陈述者，他们的这些行为使投资者对市场产生了某种担心。而如果这种顾虑延伸下去的话，可能对于我们未来的证券市场的健康发展会产生非常负面的影响。

对乐视网的行政处罚有了，投资者可以发起索赔诉讼吗？

中国人民大学民商法教研室主任 叶林：我觉得可行性是非常高。①无论是按照旧法还是按照新法，投资者提起诉讼的概率应该说大幅度提升了。②现在的行政处罚为很多投资者提起民事诉讼提供了方便。投资者如果在提起诉讼时，不需要证明贾跃亭、乐视网存在虚假陈述的情况，因为这些已被认定，可能他们进一步要做的就是损失的计算以及因果关系的确认。通过这样的一些办法，我觉得投资者应该能够得到一定意义上的补偿，而且有助于提高投资者对证券市场的信心。

行政处罚后，贾跃亭等人还会被追刑事责任吗？

中国人民大学民商法教研室主任 叶林：可能会有刑事责任，因为贾跃亭本人现在不在中国境内，可能在境外，这样的话可能需要通过与贾跃亭所在国的司法机关进行协助，看看能不能够使他归来。另外一个办法就是请求国际刑警组织，或要求国际刑警组织进行配合，把当事人或者是犯罪嫌疑人带回国内，这个难度非常大，但从目前的法律机制上来讲还是可行的。如果能够带他回国内，我相信在国内的刑事诉讼程序是有可能展开的。这个案子确实是非常典范性的案例，有各种各样的造假行为出现，因此可能触发的刑事罪名不限于一个，有可能是多个罪名。所以如果最后能以刑事方式来处理，我相信的确会给资本市场或证券市场带来一个教科书式的案例，这是非常有意义的。

乐视网还未上市就开始造假，造成欺诈发行，这给监管带来什么启示？

中国人民大学民商法教研室主任 叶林：这些年在证券的发行过程当中，正在进行一系列的改革，包括注册制的改革。贾跃亭案件所揭露出来的造假，实际上提出了一个新的问题，就是无论是核准制还是注册制，在IPO阶段——新股发行或首次公开发行阶段，应该采取更强力的措施，尽力确保发行人所公布的信息的真实、准确和完整。如果一旦第一个关口失守，可能对于整个资本市场的投资者来说，那可能是灭顶之灾，或者损失会是非常巨大。所以无论采取什么样的审核体制，努力的确保发行人所公布的信息的真实、准确、完整是最为重要的一件事。

(责编：王震、初梓瑞)

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