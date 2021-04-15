张莫

原标题：场景添新覆盖更广 数字人民币试点再扩容

日前，在人民银行举行的2021年第一季度金融统计数据新闻发布会上，人民银行宏观审慎管理局局长李斌表示，2019年底数字人民币试点、测试相继在深圳、苏州、雄安、成都四地及北京冬奥会场启动。到2020年10月，增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个试点测试地区。这是央行首次官宣数字人民币试点扩围至“10+1”。

伴随着数字人民币试点范围有序扩大，地方政府、银行和相关机构多方发力，共促数字人民币生态建设：深圳、海南等地推出数字人民币支付的“消费满减”优惠活动，进一步提升数字人民币的使用频率以及存量用户的活跃度；六大行等运营机构也积极向更广泛的客户群推广数字人民币钱包；另外，应用场景进一步丰富，目前数字人民币试点场景覆盖了生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等线上线下多个领域。业内人士表示，预计后续将有更多试点地区由点扩面，让数字人民币进入千家万户。

此前，深圳、苏州、北京、成都等地已经发放了多轮数字人民币红包，最近的数字人民币试点测试出现了不同于消费红包的“新玩法”。深圳罗湖区“数字人民币春之礼”活动于4月10日至23日开展。活动期间，“数字人民币APP”用户在全市范围内指定商户使用数字人民币消费，即可在商家现有优惠的基础上，享受专属数字人民币支付方式的额外优惠，优惠总额度达1000万元。4月12日，人行海口中心支行、三沙市政府也联合工行海南分行启动“数字人民币、三沙畅游行”活动，该活动以数字人民币消费满减为场景，以工行的商户收单、手机银行等系统为主要载体，为永兴岛政府工作人员、驻岛企事业单位工作人员、常驻居民等提供数字人民币消费满100元减99元优惠，实现超市、宾馆、政府食堂等消费场景的全覆盖。

复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示，这种类似“满就送”活动的优惠符合用户日常消费支付习惯。而不限次数的优惠活动，在刺激和扩大本地消费的同时，有助于提升用户使用数字人民币频率，培育用户使用习惯。金融科技专家苏筱芮也表示，这种全新的尝试和探索对提升数字人民币的使用频率以及存量用户的活跃度具有积极意义，有望复制至其他地区。

试点城市在用户运营、活动推广方面探索新方式，六大行等运营机构也在积极向更广泛的客户群推广数字人民币钱包。

“尊敬的客户，诚邀您参加数字人民币功能体验。功能体验仅面向受邀客户，转发无效，快来体验吧！”罗女士接到来自农行北京分行的一条短信，第二天就下载了数字人民币APP。她告诉记者，其他朋友也收到了类似短信并开通了钱包。农行湖南分行此前也发布信息称，至3月31日，在长沙地区农行网点办理业务的客户开立数字人民币钱包，可获得8.8元数字人民币红包。

一家国有大行上海某支行人士告诉记者，目前其已面向已有客户“全量”推广数字人民币钱包，也会对开设钱包的数量以及交易的笔数金额等进行监测和统计。

“数字人民币面向的客群从打新中签的‘特定人群’到可申请白名单的广泛人群，表明使用人群正有序得到拓展，体现了国有银行数字人民币钱包技术的日臻成熟。”苏筱芮表示。

据了解，目前数字人民币试点场景覆盖了生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等多个领域，且正在有序扩展。（下转第二版）

(责编：罗知之、初梓瑞)