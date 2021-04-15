王文博

原标题：稳外贸政策加力 中小外贸企业成支持重点

14日，商务部外贸司司长李兴乾在谈起一季度外贸运行情况时表示，今年一季度我国货物贸易进出口增速创2011年以来同期新高，其中“一带一路”等新兴市场持续增长。不过，当前外贸发展仍面临诸多不稳定不确定因素，接下来还将出台更多举措助力全年外贸稳中提质，其中中小企业成为支持重点。

“增势良好，好于疫情前水平。”李兴乾表示，从同比看，以人民币计（下同）进出口、出口、进口分别增长29.2%、38.7%和19.3%，进出口增速创2011年以来同期新高。与2019年同期相比，进出口、出口、进口分别增长20.5%、22.5%和18.2%，也处于较高水平。

与此同时，我国外贸结构持续优化，对全球资源要素吸引力增强。一方面，深耕传统市场成效明显，对欧美等传统市场出口增长46.9%，拉动整体出口增速22.4个百分点；另一方面，与新兴市场贸易联系更加紧密，东盟继续保持我第一大贸易伙伴地位，我对“一带一路”沿线国家进出口增长21.4%。

李兴乾指出，一季度外贸“淡季不淡”，根本上还是国际需求有所回暖和中国外贸产业强大供给能力共同作用的结果。同时应清醒地认识到，当前外贸发展仍面临诸多不稳定不确定因素。

其中，国际物流运力紧张、运费高企；原材料价格持续上涨，3月PMI主要原材料价格购进指数创近4年新高，抬高企业综合成本；部分地区招工难招工贵等问题让外贸主体多重承压。

对于全年外贸走势，李兴乾表示，预计增速将呈现“前高后低”的走势，不能盲目乐观。商务部将实施优进优出、贸易产业融合和贸易畅通“三大计划”，培育和支持外贸主体，保持产业链供应链稳定畅通，持续提升外贸综合竞争力。

他对《经济参考报》记者表示，将加大对中小外贸企业帮扶力度。“我国有进出口实绩的企业数量已超过53万家，绝大部分是中小外贸企业。他们既是创业的主体，也是创新的平台，代表着贸易的未来。”李兴乾说。

李兴乾介绍，将畅通渠道，推进市场多元化。积极推动与相关国家商建贸易畅通工作组，充分发挥机制平台作用，务实解决双边贸易领域存在的问题和困难。积极打造线上线下融合的展会平台，帮助企业有效对接海外需求，抓订单、拓市场。继续会同有关部门，狠抓畅通国际物流政策落实，持续增加运力、扩大集装箱供给，缓解外贸企业物流困难。

将打通堵点，助力内外贸一体化。继续举办适销对路的出口产品转内销活动，加强政策支持，帮助企业解决内销渠道、融资结算等具体问题。推进内外贸产品“同线同标同质”，加大“三同”宣传推广，支持企业发展“三同”产品。指导各地培育一批双循环企业，探索提升内外贸一体化水平。

另外，还将优化环境，促进贸易便利化。深化外贸领域“放管服”改革，进一步优化涉企监管，激发市场主体活力。继续完善国际贸易“单一窗口”功能，提高使用率。优化营商环境，不断提高贸易便利化水平，帮助企业降本增效。

(责编：罗知之、初梓瑞)