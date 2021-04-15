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猪价十连降 生猪养殖企业面临成本压力

韦夏怡
2021年04月15日09:37 | 来源：经济参考报
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原标题：猪价十连降 生猪养殖企业面临成本压力

国家统计局4月14日公布数据显示， 2021年4月上旬与3月下旬相比，生猪（外三元）价格为22.9元/千克，环比下降11.9%。此前，据商务部监测数据显示，自1月下旬（1月18日至24日）起，国内猪肉批发价格已连续十周下降。

随着今年来生猪价格快速下跌，生猪养殖企业利润空间迅速萎缩。4月13日晚间，正邦科技公告称，公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元–3.05亿元，同比下降66.32%-77.36%。14日，正邦科技股价大跌9.48%，收报13.47元。目前股价较2020年8月7日盘中26.68元的历史高点已跌去近半。

综合来看，除了春节过后的季节性因素带来猪肉价格持续回落以外，本轮猪肉价格下降也是国内生猪产能恢复“兑现”的表现。农业农村部预计，到今年6月份左右，生猪存栏量将会完全恢复到2017年的存栏水平。面对年内猪价下跌态势，各头部猪企普遍采用“以量补价”的模式，生猪出栏持续加速。据中国银河证券研究院行业周报统计，一季度中国龙头猪企出栏量分别为牧原772万头、正邦258万头、新希望228万头，同比增幅分别为201%、146%、177%。

此外，饲料价格维持高位震荡也进一步压缩生猪养殖企业的利润空间。据同花顺数据统计显示，4月13日，国内玉米现货价格为2788.57元/吨，较去年同期涨超48%；国内豆粕现货价格为3390.00元/吨，较去年同期涨超6.3%。据中国政府网统计数据显示，截至上周末（4月9日），可用于衡量生猪养殖利润空间的猪粮比价已跌至8.90，连续五周环比下跌，较去年同期跌去近47%。

展望后市生猪市场价格表现，各机构观点不一。中国银河研报预计短期内猪肉价格偏弱震荡，后期随着消费需求的回暖，猪价有望止跌企稳，但仍需持续跟踪头部企业成本及出栏量变化。华安证券研报认为，展望全年，预计今年全国生猪出栏量达52891万头，同比小幅增长0.4%，猪价有望维持高位。

(责编：罗知之、初梓瑞)

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