韦夏怡

原标题：家电消费旺季临近 行业景气度持续向上

截至4月14日收盘，Choice数据显示，家电行业近一个月以来累计涨幅已超5%。经历了传统淡季消费，以及原材料上涨带来的家电运营成本构成的压力，家电市场4月将迎来传统旺季，行业景气度有望持续。

今年以来，家电出口依旧保持增长态势。海关总署数据显示，今年一季度我国外贸同比增长29.2%，民营企业进出口增速比同期我国外贸整体增速高13.5个百分点，成为我国外贸进出口增长最主要的拉动力量。其中，民营企业出口的家用电器、电脑、医药材及药品等商品增速均超过70%。

国内市场方面，今年前几个月，生产端的大量家电企业忙于解决上游供应链供货不及时、进货成本波动等问题；而部分经销商又忙于在涨价大潮中全面备货。随着家装旺季的到来，市场消费热度开始启动，家电市场也有望迎来回暖趋势。即将到来的“五一”小长假以及6月“618”大促等活动也成为引爆消费的契机。

前期家电板块表现相对较弱，除市场估值收缩外，还受制于上游原材料涨价引起的毛利率下滑担忧。不过，机构人士指出，从另一个角度来看，涨价对应经济上行周期，具体表现为去年5月以来房地产销售处在扩张通道，这将对家电量价形成有力支撑。财通证券指出，近期地产销售大幅增长，1-2月全国商品房销售面积同比增105%，相比2019年增23%，住宅竣工面积同比增40%。相应的家电行业产销也同比增长。出厂方面，以空调行业为例，1-2月空调内销同比增51%，出口同比增45%。内销增长主因是低基数，而外销市场火热主因则是疫情导致的产能错配以及海外订单提前放量；大厨电方面，今年前两个月油烟机零售量/额分别同比增48%、65%。油烟机价格2月线上、线下价格同比分别为增6%、11%。

厨小电、清洁产品等小家电板块景气度也有望持续。值得注意的是，中原证券统计显示，今年小家电线下市场延续高增速态势。多个品类小家电2月销售量同比增速达到40%以上，其中破壁机销售量同比增速达61.24%，扫地机器人销售量同比增速达82.5%，料理机销售量同比增长超过一倍。产品市场均价方面，扫地机器人与净饮机“量价齐升”效果明显，其中扫地机器人2月线上、线下市场均价同比分别上涨297元和645元，依然为两终端市场中均价同比涨幅最大产品。

(责编：罗知之、初梓瑞)