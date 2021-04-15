范超

原标题：数字技术深度融入乡村治理推“智治”促振兴

随着信息通信、电力、物流等方面基础设施在乡镇覆盖率的持续提升，数字化浪潮不仅为乡村经济发展带来了更多机遇，还为提升乡村治理成效提供了新动能。近日，记者在广西多地采访发现，数字技术正深度融入乡村治理的细枝末节，通过各地创新实践，推动乡村“智治”体系赋能乡村振兴。

基建提速夯实乡村数字化基石

基础设施是乡村数字化进程的基础。以往，网络通信建设滞后等问题影响了数字技术在乡村的落地应用，使得乡镇在共享数字经济红利方面相对滞后。

“我们这里长期以来都只有2G网络，尤其是靠近边境的村落，信号更是时断时续。”广西靖西市岳圩镇村民黄远平说，由于网速过慢，外出务工回到村里就难以通过网络看新闻、刷视频，网购等更是难以实现。

黄远平说，这两年当地实现了从2G到4G网络的跨越，2020年底回到家乡已经能够在所有村镇畅通使用移动4G网络，真正感受到家乡正加速融入现代信息社会。

自治区大数据发展局办公室唐秀峰说，自2018年开始，广西以“信息网”建设三年大会战为抓手，围绕“数字乡村”“互联网+现代农业”等目标，大力推动农业农村信息化、数字化快速发展，取得明显成效。

据介绍，数字广西广电云村村通户户用工程三年攻坚会战项目实施至今，已完成7272个行政村和17475个35户以上自然村光缆联网，新建光缆线路总长6.6万公里。广西行政村联网总数达14335个，联网率从2019年初的49.3%上升到100%，2020年底，4G网络实现20户以上自然村100%全覆盖。

业内人士认为，广西大力推动的乡村网络基础设施建设为数字化赋能乡村治理体系提供了必要的基础条件。与此同时，受限于地理条件，自然村联网率仍然偏低，影响了部分乡村共享数字经济发展红利的公平性。

自治区大数据发展局规划投资与产业发展处相关负责人表示，2021年，广西将统筹推进信息通信、广播电视基础网络与道路、电力、冷链物流等公共基础设施协同融合，加速乡村水利、交通、电网、物流等数字化基础设施建设。通过实施“百兆乡村”“4G乡村”工程，推动农村地区、边远地区、贫困地区实现光纤网络、“广电云”基础网络和4G网络城乡全覆盖。

“五个一”数字政府服务乡村“智治”

网络基础设施的完善和网络覆盖率的提升为数字技术融入乡村治理体系提供了必要的硬件基础，也使得乡镇治理和政务服务体系得以进一步实现与上级政务系统的融合对接，并进一步探索构建一云承载、一网通达、一池共享、一事通办、一体安全的“五个一”数字政府政务数据治理新模式，服务乡村“智治”工作。

在广西钦州市钦南区文峰街道三宣堂社区，焕然一新的社区服务中心中，人们正办理着各项业务。多位受访人表示，在工作人员的引导下，均可正常办理各项业务，不用再频繁往返各部门提交繁琐的材料。记者在现场看到，以往仅有税务、社保等少数网上办事平台的服务中心，已实现电子政务外网和广西数字政务一体化平台全联通，各种执照申领和业务查询均可在网上办理。

自治区农业农村厅农村合作经济指导处相关负责人认为，数字技术是手段，简化政务工作流程只是提升乡村治理能效的一个方面。如何运用这项手段进一步优化乡村治理体系，解决基层治理难题，仍需各级地方政府根据自身基础条件和实际探索合理的发展路径。

该负责人表示，广西多地探索数字技术赋能乡村治理工作取得明显成效。例如南宁市良庆区以“智治”为支撑，拓展农村“网格化”管理，推进治理“智能化”建设，加快设施“城镇化”配套，基层治理效率提升明显；河池市都安县大崇村以“互联网+乡村治理”的模式，强化基层党建，持续提升乡镇干部眼界和能力。这些探索经验可进一步形成可推广、可复制、可持续的乡村治理新模式，有效帮助脱贫村巩固脱贫成效，促进乡村振兴。

自治区大数据发展局局长席扬认为，数字化转型是治理能力提升的迫切需要。提升治理能力，离不开政府部门信息资源的优化整合。政府数字化转型，将打破政府部门之间、各级政府之间的信息壁垒，实现数据互通、信息共享、统一调度、精准指挥，有利于提升政府治理能力。

席扬说，近年来，广西探索构建的“五个一”数字政府政务数据治理新模式，打造“三纵四横五个一”数字政府建设体系，已实现99%以上的政务服务事项网上办理，将推动政府治理从无序到有序、从低效到高效、从被动到主动的转变，最大限度节约公共资源，提升服务群众和企业能力。

乡村数字治理体系尚需完善顶层设计

乡村数字治理体系涉及到硬件设施的完善、软件的应用以及基层干部能力提升等多方面。记者在调查中发现，在推动相关工作中，顶层设计不够、部门协同效率较低、基层干部能力不足等问题有待解决。

多名基层干部和相关业内人士认为，数字乡村“智治”能力建设是提升乡村产业发展质量、推动产业向乡村延伸的关键要素，乡村振兴进程中相关政务手续的办理、服务企业的能力等都需要依托这一系统的高效运行，应从多方面着手进一步加快建设。

广西岑溪市波塘镇党委书记康永坤认为，基层干部需要从脱贫攻坚中走村串户的工作模式转向运用数字化手段提高基层治理能力，还存在技能和思想两方面的能力不足，这方面的培训规划需要进一步加强。

专家建议，尽快完善整体规划设计，并通过建立健全部门协同联动和县乡村联动的工作推进机制，出台针对性措施，提高乡村“智治”水平。

顶层设计方面，应尽快出台自治区一级和地市一级的数字乡村治理相关实施办法、工作方案、行动计划等，细化实化本地区数字乡村治理的工作部署和具体举措，进一步明确目标任务和责任分工。

工作机制方面，应强化数字乡村治理的资源整合和政策集成。重点要建立常态化的政策、信息沟通和交流机制，围绕工作落地过程中的重点和难点问题梳理明确责任清单，形成各部门各负其责、相互协作、齐抓共管的工作局面。

(责编：罗知之、初梓瑞)