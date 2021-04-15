屈凌燕

原标题：数字化变革助力电商打通全产业链

记者在近日举办的2021中国国际电子商务博览会暨数字贸易博览会上发现，借助智能制造、数字营销、5G运用、智能融合技术等数字领域成果，越来越多的数字技术和数字企业参与电商数字化变革，助力传统电商转型升级，打通电商全产业链发展。

记者在数字贸易展区看到，江苏东大集成电路系统工程有限公司展示了工业级手持终端、超高频射频识别和视觉识别产品，产品及智能采集融合技术广泛应用于物流快递、零售电商、生产制造、医疗卫生、公共事业等行业领域。此外，中国移动、美的美云智数、深圳盈达信息等10多家国内高端数字企业也纷纷展示了智能制造、大数据、数字营销等方面的数字化最新成果。

“海外需求依然在，只是呈现出数字化、碎片化的订单趋势，制造企业迫切需要在管理、生产和供应链方面进行数字化改革。”义乌圣淳纺织负责人黄雁阁介绍，疫情期间他们线上订单的占比已从20%增加到近70%。下一步，企业非常需要在智能制造、柔性生产等方面，与具备技术优势的数字企业进行合作。

电商领域全产业链集成化、多元化发展趋势也日益凸显。本届展会上，参展主体涵盖电商服务全产业链，供应链参展企业数占总参展企业数近80%，吸引了中粮福临门食品营销有限公司、今麦郎饮品股份有限公司等国内知名供应链企业，也不乏义乌市双童日用品有限公司等义乌本土实力企业。60多家跨境物流企业和广州、汕头、宁波等地的产业集群入驻，为电商企业选品和供应链合作提供更多选择。

中国国际电子商务博览会已连续举办7年，由商务部、工业和信息化部指导，中国国际电子商务中心、中国电子商会、浙江省商务厅、义乌市人民政府共同主办。本届共有来自美国、日本、韩国、新加坡、尼日利亚等国家的在华企业代表和国内19个省市的1082余家企业参展。

(责编：罗知之、初梓瑞)