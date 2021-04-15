李凤双 王建 闫睿

原标题：大数据“多跑腿” 种粮大户春耕贷款手机“点一点”

眼下，正值东北春耕备耕之际。黑龙江北大荒农业股份有限公司八五六分公司种植户吕向民过去总为春耕资金犯愁，贷款周期长，手续复杂。今年他坐在家里，通过一款手机App，线上操作就贷到30多万元。

“方便快捷，有了这笔贷款，今年春耕就不愁了。”以前，吕向民总为春耕贷款跑银行，带着结婚证、房产证、土地证，签字画押，折腾下来就是个把月。有时还需几家相互担保，风险很大。

帮助吕向民获得贷款的是黑龙江省农业农村厅、中国建设银行黑龙江省分行、哈尔滨工业大学等联合推出的“全省农业金融服务项目”。

黑龙江省农业农村厅相关负责人介绍，该项目依托黑龙江省农业大数据平台的信息化建设成果，推出“农业大数据+金融”支农模式。

据了解，这一模式利用现有大数据资源，特别是土地确权成果、种植者补贴数据等，可为农户提供方便快捷的融资服务，实现了农业信贷征信体系的重构和农业融资模式的重大创新，有效破解了农业经营主体融资难、融资贵等问题。

中国建设银行黑龙江省分行有关负责人说，利用大数据找到依法合规经营农户后，银行针对农户重点采集征信、司法、失信被执行等22条信息，“精准画像”后计算客户授信额度，实现授信、抵押、放款等全流程线上操作。

针对广大农户和新型农业经营主体两类客户，中国建设银行黑龙江省分行推出了地押云贷、农信云贷、垦区快贷等线上信贷产品。用户打开手机银行软件，能获得多少贷款，一目了然。

手机正成为广大农户信赖的“新农具”。黑龙江省讷河市龙河镇保安村丽丽家庭农场负责人杨丽丽，一开始不敢相信有这好事，贷上款后“老兴奋了”。她说，通过手机App终端进行线上操作，可以实现“秒申秒贷”，随借随还。

今年是杨丽丽第三年线上贷款。在此之前，她经常因春耕用钱量大“挠头”；现在坐在炕头，操作下手机就能贷款了。“解决了大难题，而且利息也比过去低。”杨丽丽说。

科技赋能、线上操作让“数据多跑路，农民少跑腿”。中国建设银行黑龙江省分行普惠金融事业部有关负责人说，“农业大数据+金融”支农模式节省时间的同时减少人为干预，降低贷款成本。

记者从黑龙江省农业农村厅了解到，黑龙江“全省农业金融服务项目”于2018年11月上线以来，推广力度不断加大，截至2021年3月末，黑龙江农业金融服务平台发放贷款217亿元，惠及新型农业经营主体3666个及17万农户。

下一步，黑龙江省将继续推动金融服务平台升级，全面满足农业农村“应贷尽贷”的融资需求，不断激发农村金融服务活力，创新金融支农产品，为“全国农业大数据中心”建设提供有力支撑。

(责编：罗知之、初梓瑞)