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迈向“云端” 重庆制造企业加速数字化

黄兴
2021年04月15日09:39 | 来源：经济参考报
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原标题：迈向“云端” 重庆制造企业加速数字化

在重庆璧山高新区，即将投用的智慧园区管理系统受到企业交口称赞。“这一系统针对每家工业企业248个指标维度精准描绘用户画像，建立全方位服务体系。园区还链接到中介超市、工业互联网平台等，助力企业线上触达海量的产业资源，有效保障了经济运行。”璧山高新区经发局副局长冯添增说。

数字化大潮下，智慧园区悄然兴起，正是重庆传统工业迈向“云端”、转型升级的生动缩影。作为重要工业基地的重庆市，重视用5G、大数据等新一代信息技术赋能传统产业，政府部门设立专项资金支持传统企业数字化转型，带动全社会完成数字化技术改造投资已超过500亿元，企业也纷纷部署应用云服务、工业互联网等数字化技术。数据显示，近年来重庆已累计有5.5万家工业企业“上云上平台”，一大批企业在迈向数字化的进程中尝到甜头。

机器手臂来回穿梭加工零部件、传感器实时对产品进行检测、后台根据所采集数据自主编排生产计划……在重庆宗申集团一条经过智能化改造的摩托车发动机总装线上，平均10秒就有一台发动机下线。“我们还依托自身数字化转型经验，推出了忽米网工业服务平台，现已汇集大量注册企业。”忽米网CEO巩书凯说。

在长安汽车两江二工厂的焊接车间，近年来通过部署工业机器人，生产效率较传统生产线提升1倍，用工量却下降近五成。同时，“焊花飞溅”已不复再现，飞溅率由70%骤降至20%，车身清洁度及漆面质量也明显提升。

通过部署工业互联网，这个车间还实现了“组织变革”。每个工位上都有一块小型“看板”，显示着当日生产计划及所需物料型号等。借助信息化系统，生产指令可一键直达基层工人，协同性大大提升，物料库存显著下降。“而过去，生产指令需层层下达指标，效率低且易出错。”车间负责人陈柯其说。

作为重庆汽车产业的龙头企业，长安汽车加速“数字化”，还驱动汽车产业集群转型升级，推动供应链管理、零配件运输到售后服务等实现数字化、智能化。在长安民生物流股份有限公司，新近投用的L4级无人驾驶配送车年度降本可达300万元。通过投入一系列智能化设备，今年上半年这家企业将可实现汽车零部件入厂物流全流程无人化。

数字化转型离不开“硬核”技术的支撑。在数字化浪潮下，重庆集聚建立工业互联网服务商资源池，企业“上云上平台”供给能力不断增强，已集聚工业互联网服务商197家，其中包括60家工业互联网解决方案服务商、38家工业大数据服务商等。

作为工业互联网标识解析国家顶级节点城市之一，重庆还在数字化浪潮中迎来新的发展机遇。据悉，国家顶级节点（重庆）自2018年底开通以来，截至去年底其标识解析量已近7000万次，覆盖建筑、医疗、五金、汽车、运输等行业领域，并辐射服务贵州、陕西、宁夏、云南等省份，为企业管理升级和降本增效提供有力支撑。

“今年重庆还将推动实施1250项智能化改造项目，持续助力制造业企业精益生产、降本增效。”重庆市经信委相关负责人表示，重庆还将推动成渝地区工业互联网一体化发展，计划年内建成13个工业互联网二级节点和20个“5G+工业互联网”项目，到年底推动两地企业“上云”数量累计达30万户。

(责编：罗知之、初梓瑞)

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