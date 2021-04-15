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国开行近千亿融资助林业生态建设

2021年04月15日10:10 | 来源：人民网
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多年来，国家开发银行深入贯彻新发展理念，不断深化与国家林业和草原局合作，把支持林业生态建设作为践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要阵地，积极创新融资模式，加大融资支持力度，取得积极成效。截至今年一季度末，国开行累计发放林业贷款958亿元。

近年来，国开行在福建、江西、贵州、广西等17省（区）融资支持建设高质量森林373万公顷，预计建成后年均可净增森林蓄积3500万立方米以上。其中，支持的雄安新区千年秀林、重庆林业生态建设、森林河南等一批关键区域重大工程和示范项目，为促进京津冀绿色发展、长江大保护及绿色发展、黄河流域生态保护和高质量发展等作出了积极贡献。

针对林业项目投资大、周期长、融资难的问题，国开行发挥“融资+融智+融制”优势，创新思路，提出整合“点多、面广”的有限财政资金和银行信贷资金，推动林业生态投融资制度创新。在支持国家储备林建设中，国开行推动整合约20亿元中央资金，撬动约500亿元开发性金融资金，并引领多渠道资金和社会资本进入，形成资金合力，开启林业生态建设提质加速发展新局面。

在支持国土增绿的同时，国开行还大力支持林业生态扶贫，让百姓共享发展成果。在实践中，国开行不断丰富“产业—农民”利益联结机制，创新构建护林员收入扶贫机制、林权资产收益扶贫机制、“企业+林农”合作发展机制，将林业生态建设与脱贫攻坚有机结合，惠及林区千万林农和贫困人口，使森林成为林区百姓的“致富林”，在“一个战场”打赢生态文明和脱贫攻坚两场攻坚战。

为加强信贷风险管控，把好事办好，国开行与国家林业和草原局联合发布《国家储备林贷款业务规程》，推动林业生态贷款管理规范化、制度化，把银行、政府、企业、造林主体四股力量拧到一起，形成层层递进、环环相扣的风险防控体系。

国开行有关负责人表示，下一步，国开行将认真贯彻新发展理念，在“十四五”时期不断加大对林业生态文明建设领域的支持力度，持续做好金融服务，为实现天更蓝、山更绿、水更清的美丽中国梦作出更大贡献。

(责编：崔元苑、吕骞)

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