原标题：打通主播成长的快速通道 快手直播聚光盛典挖掘行业发展潜力

4月10日，快手直播聚光盛典“这是你的播时代”直播活动在海口如期展开。直播间观看总人数超过8000万，最高同时在线人数超过300万，直播间互动总量超过3000万，这是快手直播聚光盛典在线上直播间交出的答卷，数字的背后承载了快手发力娱乐类直播的坚定信念。

大力扶持娱乐直播提供素人成长舞台

2020年快手直播业务收入达到332亿元，同比增长5.6%。快手直播的高速增长，主要得益于主播数量的持续攀升。为了保证每一个普通人的直播都能被看见和关注，快手一方面不断完善直播生态，另一方面持续发力娱乐类直播，通过举办各类盛典活动为素人提供更广阔的展示平台。

首次挑战竖屏直播 丰富竖屏内容细节

除了精彩的演出外，快手直播聚光盛典成为首次使用竖屏直播的大型盛典，成为当晚另一大焦点。竖屏是电视时代到移动互联网时代的重要产物，人们对于手机竖屏内容的观看习惯，已经是时代的标志。快手作为国内领先的短视频+直播平台，在竖屏内容的呈现上取得了不俗的成绩，但想要成功地举办一场竖屏盛典也绝非易事。

无论是内容制作的角度、舞美的设计方向，或是导播团队的设备升级都值得仔细考量，甚至需要面对，是选择物理变换拍摄角度，还是通过遮幅来实现竖屏内容等高难度问题。但竖屏对于细节的捕捉，屏幕内容丰富化还是能够给广大用户以最新鲜最舒适的观看感受。聚光盛典使用竖屏直播既是当今前沿的尝试，也是一种顺应移动互联网时代的必然选择。

通过本次竖屏的聚光盛典，快手旨在切实地为用户带来不同以往的视觉体验，进一步为用户打造丰富的直播内容，让用户获得更为鲜活、更近距离的陪伴感。

释放主播成长潜力推动行业利好发展

据了解，年度盛典从2020年11月20日上线，包含年度公会赛、分区冠军赛、全区冠军赛和年度总决赛。不仅在公会赛中划分“王者、钻石、白金”三个赛道，剩余三个赛程也被细分为主赛道和子赛道下的共计16个赛道。不同的赛道评选出各自的排名后，最终颁发包括涨粉礼包、流量券等在内的不同奖励，奖项的种类超过500种，排名靠前的公会、主播还会受邀出席线下盛典红毯秀及颁奖礼。年度盛典的举办，快手不仅通过平台的力量对外展示了快手上有非常多的、各式各样的生产者和好看的内容，同时也给予了平台主播更多被看见的机会和增加收入的途径。本次快手直播聚光盛典则是延续2020年末的快手直播年度盛典，利用官方活动，激发用户的参与感与帮助主播的成就感，增强粉丝与主播之间的情感链接。

各类激励活动让快手直播生态里的主播们有了更多被看见的可能，这些活动为大量优质主播打通了快速成长通道，脱颖而出的娱乐类主播将收到来自快手官方的公域流量、公会政策、营销能力、活动能力和数据工具等全方位的赋能支持，获得广袤的成长空间。最终形成丰富多元的主播成长生态，促进快手平台直播的生态繁荣，同时也推动了整个直播行业的竞争格局向好发展。

此前，快手直播营收运营相关负责人强调，“让每个主播来快手都能赚到钱是快手直播的目标”。快手在直播生态上一直以“丰富多元”著称，有温度，给普通人被看到、获得收入的机会也一直是快手直播的重要招牌。快手的娱乐直播、生活类直播也切实正在给给行业和普通人生活带来了改变。

当前，直播发展开始进入下半场，直播行业将迎来更多元化的应用场景，潜在用户规模将继续扩大。同时，“颜值经济”的盛行可能导致用户产生审美疲劳，秀场直播等泛娱乐直播需要逐步挖掘打造更多精细化的内容。在直播行业变迁的背景下，快手直播聚光盛典的举办，体现了头部平台对其中新机会的洞察、保护与加速，快手通过对直播模式、直播场景和直播技术的不断创新，为整个直播生态赋能，为行业创造了更多可能，带动直播行业的经济增长。未来，快手将继续通过多样化的线上、线下活动发力娱乐类直播，提高优质主播的话语权与收益，持续打造良性的直播生态，促进直播行业向前迈进。

(责编：崔元苑、吕骞)