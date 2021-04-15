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2020年四季度银行业消费投诉情况如何？ 银保监会：环比减少10.4%

2021年04月15日10:51 | 来源：人民网
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人民网北京4月15日电 （记者罗知之）银保监会官网4月15日消息，近日，银保监会消费者权益保护局发布了2021年第7号通报《关于2020年第四季度银行业消费投诉情况的通报》（以下简称《通报》），通报了银保监会及其派出机构接收并转送的银行业消费投诉情况。《通报》指出，2020年第四季度，银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉76224件，环比减少10.4%。

其中，涉及国有大型商业银行25873件，环比减少5.2%，占投诉总量的33.9%；股份制商业银行31849件，环比减少15.0%，占投诉总量的41.8%；外资法人银行374件，环比减少16.3%，占投诉总量的0.5%；城市商业银行（含民营银行）8299件，环比减少2.0%，占投诉总量的10.9%；农村中小金融机构3306件，环比减少3.3%，占投诉总量的4.3%；其他银行业金融机构6523件，环比减少18.5%，占投诉总量的8.6%。

《通报》指出，国有大型商业银行投诉量的中位数为4376件。建设银行、工商银行的投诉量位列国有大型商业银行前两位。股份制商业银行投诉量的中位数为2959件。招商银行、平安银行、中信银行的投诉量位列股份制商业银行前三位。外资法人银行投诉量的中位数为3.5件。东亚银行投诉量位列外资法人银行第一。

《通报》指出，国有大型商业银行的平均每千营业网点投诉量的中位数为350件/千营业网点，平均每千万个人客户投诉量的中位数为80.7件/千万个人客户。交通银行平均每千营业网点投诉量位列国有大型商业银行第一，交通银行平均每千万个人客户投诉量位列国有大型商业银行第一。

股份制商业银行的平均每千营业网点投诉量的中位数为1920件/千营业网点，平均每千万个人客户投诉量的中位数为369.5件/千万个人客户。平安银行平均每千营业网点投诉量位列股份制商业银行第一，华夏银行、兴业银行、平安银行的平均每千万个人客户投诉量位列股份制商业银行前三位。

外资法人银行的平均每千营业网点投诉量的中位数为182.2件/千营业网点，平均每千万个人客户投诉量的中位数为333.6件/千万个人客户。东亚银行平均每千营业网点投诉量位列外资法人银行第一，渣打银行平均每千万个人客户投诉量位列外资法人银行第一。

《通报》指出，2020年第四季度，涉及信用卡业务投诉44621件，环比减少7.8%，占投诉总量的58.5%。在涉及国有大型商业银行的投诉中，信用卡业务投诉15043件，环比增长2.8%，占国有大型商业银行投诉总量的58.1%；在涉及股份制商业银行的投诉中，信用卡业务投诉26800件，环比减少13.2%，占股份制商业银行投诉总量的84.1%；在涉及外资法人银行的投诉中，信用卡业务投诉300件，环比减少12.5%，占外资法人银行投诉总量的80.2%。建设银行、交通银行的信用卡业务投诉量位列国有大型商业银行前两位。招商银行、中信银行、平安银行的信用卡业务投诉量位列股份制商业银行前三位。东亚银行信用卡业务投诉量位列外资法人银行第一。

2020年第四季度，涉及个人贷款业务投诉18102件，环比减少10.5%，占投诉总量的23.7%。在涉及国有大型商业银行的投诉中，个人贷款业务投诉3406件，环比减少16.1%，占国有大型商业银行投诉总量的13.2%；在涉及股份制商业银行的投诉中，个人贷款业务投诉2630件，环比减少12.2%，占股份制商业银行投诉总量的8.3%；在涉及外资法人银行的投诉中，个人贷款业务投诉35件，环比减少28.6%，占外资法人银行投诉总量的9.4%。工商银行、农业银行的个人贷款业务投诉量位列国有大型商业银行前两位。平安银行个人贷款业务投诉量位列股份制商业银行第一。东亚银行个人贷款业务投诉量位列外资法人银行第一。

2020年第四季度，涉及理财类业务投诉3338件，环比减少23.0%，占投诉总量的4.4%。在涉及国有大型商业银行的投诉中，理财类业务投诉1802件，环比减少15.6%，占国有大型商业银行投诉总量的7.0%；在涉及股份制商业银行的投诉中，理财类业务投诉767件，环比减少56.5%，占股份制商业银行投诉总量的2.4%。邮储银行理财类业务投诉量位列国有大型商业银行第一。平安银行、招商银行、浦发银行的理财类业务投诉量位列股份制商业银行前三位。

(责编：罗知之、高雷)

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