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海关总署：今年一季度共截获外来物种710种1749批次

2021年04月15日10:54 | 来源：人民网
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人民网北京4月15日电 （栗翘楚）4月15日，海关总署发布数据显示，一季度海关在邮件、快件、旅客携带物渠道截获外来物种710种1749批次，截获检疫性有害生物204种、14196次，截获次数同比增长27.8%，向外方发出违规通报141份，组织专家对境外输华水果企业开展视频检查，撤销了48家企业输华资质。

据悉，一季度，海关进一步严格口岸检疫，加强源头管控，先后从4批油菜籽中检出油菜茎基溃疡病菌；从6批番茄种子、辣椒种子中检出番茄褐色皱果病毒；从18批进口樱桃中检出李属坏死环斑病毒和李痘病毒。对此，海关采取从严处理措施，敦促外方调查原因，采取改进措施，撤销18家果园、15家包装厂输华资质，退回、销毁不合格农产品129批次，涉及23个国家（地区）。

同时，海关严防动物疫病输入，一季度境外预检淘汰大中动物2.49万头，同比增长2.88%。同时，海关持续加强非洲猪瘟、高致病性禽流感、沙漠蝗、红火蚁等重大动植物疫情口岸防控工作，并联合农业农村部发布禁令公告6份。

(责编：崔元苑、高雷)

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