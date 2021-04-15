4月14日，“网安一哥”奇安信发布了2020年年报。年报显示，公司2020年实现营业总收入41.61亿元，比上年同期增长31.93%，营收规模创国内网安行业新高。近四年，年复合增长率超71%。

年报称，公司主营产品及安全服务持续扩大竞争优势，网络安全产品收入同比增长34.72%；新赛道产品的市场竞争力凸显，同比收入增长率在60%以上；安全服务同比增长75.89%。

同时，利润总额亏损大幅收窄，较去年同期减少38.38%；研发投入持续加大，管理、销售等费用占比下降；集成占比从21.83%降至2020年的16.51%；毛利率显著提升至59.57%。

主营业务竞争优势不断扩大

年报称，公司营业总收入维持高增长的主要原因来自两个方面，一方面是公司主营产品和安全服务的市场竞争力进一步提升，特别是以大数据智能安全检测与管控，IT架构安全防护产品中的零信任产品、应用开发安全、安全取证，IT设施安全防护产品中的云安全、数据安全与隐私保护、工业互联网安全等为核心的新赛道、新场景创新产品，带动公司主营业务收入快速增长；二是尽管受到疫情影响，但得益于政府和企业客户针对网络安全市场的实战化安全能力及体系化建设的需求非常旺盛，助力公司在网络安全行业中仍然实现了较大幅度增长。

营收增长的同时，奇安信主营产品及安全服务的竞争优势持续扩大。年报显示，网络安全产品收入同比增长34.72%，占主营业务收入比例从2019年的66.51%提升至2020年的67.94%，同比提升1.4百分点。

在网络安全产品收入中，IT架构安全防护产品体系实现爆发式增长，收入同比增长113.59%；大数据智能安全检测与管控品类快速增长，收入同比增长51.26%，IT设施安全防护品类保持平稳增长，收入同比增长19.37%。

同样，网络安全服务收入同比增长75.89%，占公司主营业务收入的比例由2019年的11.66%提升至2020年的15.56%。

新赛道产品同比收入增长超60%

年报显示，报告期内，以大数据安全检测与管控为核心的主动防御类产品，还有以零信任安全、应用开发安全、云安全、工业互联网安全、数据安全与隐私保护为核心的创新赛道产品的营业收入，占公司主营产品收入比例接近60%，同比收入增长率在60%以上，其中零信任安全增长超过300%。

安信证券等多家券商机构认为，新赛道产品已成为奇安信营收的重要增长极，同样也将能使得公司更好地引领行业发展。

“高质量发展战略”初见成效

奇安信所实施高质量发展战略已初见成效。一方面，营收增长质量进一步提升，随着政企客户信息化建设的逐渐完善，公司硬件及其他的营收占主营业务比例明显下降，由2019年的21.83%降至2020年的16.51%，公司毛利率由2019年度的56.72%显著提升至59.57%。另一方面，公司进一步加强费用管控、提升经营效率，在持续加大研发投入的同时，销售费用及管理费用营收占比较去年同期有所下降。报告期内，公司研发费用为12.28亿元，在营收占比由2019年的33.20%降至2020年的29.51%，同时，销售及管理费用营收占比较去年同期分别下降3.73%和2.24%。

与此同时，经营性现金流明显改善，净利润亏损大幅收窄。年报显示，报告期内，公司净利润为-34073.62万元，亏损较上年同期减少38.38%，归属于母公司所有者的净利润-33436.61万元，亏损较上年同期减少32.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-53926.84万元，亏损较上年同期减少21.63％。

发明专利领跑行业 研发平台不断升级

年报披露了2020年研发投入为12.28亿元，同比增加17.29%。研发成果方面，截至2020年12月31日，公司已拥有473项网络安全领域的主要发明专利和936项主要计算机软件著作权，另有827项专利申请正在审核中。

梳理奇安信研发投入的用途，除了布局新赛道产品外，还用于研发平台建设。

在上市之前，奇安信对外公开了多年打造的网络安全四大研发平台，而在年报中，不仅对原来的“鲲鹏”、“诺亚”、“雷尔”、“锡安”四大研发平台进行了升级，还发布了“川陀”、“大禹”、“玄机”、“千星”新四大平台。

年报称，以八大网络安全研发平台为基础核心组件，再配合少量定制化特殊组件，快速研发满足客户定制化需求的网络安全产品和解决方案，大部分安全产品的研发效率明显提升。

龙头企业发展势头强劲

除了奇安信自身的因素外，网络安全行业正在迎来高速发展期这一因素直接让行业企业，尤其是行业龙头企业借势高速增长。

面对不断涌现的新需求，奇安信的最新研发成果已快速在市场打开局面。奇安信2020年初发布的第三代天狗引擎，在国内大型央企、大型商业企业客户场景进行安装部署，年报显示天狗引擎的整体装机量已突破150万点。

国泰君安证券等多家券商研报分析认为，借助信息化对网络安全的巨大需求，以及多重因素推动网络安全行业的高速增长，奇安信作为网安行业的领军者，凭借云安全、态势感知、终端安全、TDR、安全服务产品等多项产品的市占率，以及新安全领域的优势和全面布局的主动防护网安体系，加之与阿里云、腾讯云，多个地方政府开展的战略合作，将迎来更大发展。

(责编：崔元苑、吕骞)