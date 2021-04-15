景玉琴

国务院国资委党委书记、主任郝鹏在《学习时报》撰文指出，国有企业要坚决当好现代产业链的链长，充分发挥战略支撑作用。这是对“把国有企业改革发展放到把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局中谋划和推动”的具体落实——国有企业不仅要大力发展现代产业链，还要勇挑重担，引领现代产业链。

那么，何为现代产业链？现代产业链是指立足向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段、能够引领经济高质量发展和打通国内国际双循环新发展格局的新型产业生态体系。既包括各种面向未来的新兴产业，也包括运用数字技术、人工智能等先进技术手段，对传统产业进行改造升级形成的各种现代业态。现代产业链的“链接”方式更为灵活，更容易根据任务需要实现新组合。以服装制造业为例，我国有很多国际品牌服装代工厂，其设计制造水准较高，在遇到突发情况出口受阻时，可以借助于国内互联网、大数据和人工智能优势，实现C2M（Customer to Manufacturer ，用户直连工厂）生产模式转型，在国际国内两个循环之间进行切换，不至于因为国际市场风险导致“断链”。C2M能够做到个性化设计、生产和服务，实现了数字技术对传统产业的有效赋能，把传统产业融入现代产业链。

现代产业链链长这副担子为什么需要国有企业来挑？因为这是一个更需要奉献精神的角色。链长就好比是一个连队的连长，要冲锋在前，要吃苦在前，更要担当在前。去年这时候，我们正处于艰难之中，国际物流不畅，贸易壁垒增多，复工复产难度增加。中央企业发挥产业链供应链上下游和全球网络优势，多措并举，推进稳链、补链、强链，为提升我国“两链”稳定性和国际竞争力作出积极贡献。抗击新冠肺炎疫情过程中，国资国企闻令而动，主动服务国家防疫大局，在党和人民最需要的时候挺身而出。驰援武汉火神山医院、雷神山医院建设，央企施工人员挑灯夜战，24小时不间断作业，为解决新冠肺炎感染病人收治难题做出巨大贡献。

国有经济支撑作用的重大使命，决定了国有企业要勇挑链长重担。无论是战略安全、产业引领，还是国计民生、公共服务，都需要企业心里装着人民，把天下兴亡视为肩上之责，把以人民为中心的发展理念作为“根”和“魂”。中国的国有企业，自成立以来，就把民族工业的自强自立作为奋斗的目标使命。改革开放至今我们所取得的巨大发展成就，离不开之前国有企业披荆斩棘的不懈开拓。正是因为无数国企职工的大我无我、在各自岗位上螺丝钉般的默默奉献，中国才能在经济上站起来，中国目前拥有世界上最齐全的制造业门类，这个基础是建国后由国有企业打下的。

实现第二个百年奋斗目标任务更艰巨，艰难困苦玉汝于成，国有企业已经成长为中国工业的顶梁柱。伴随着新中国一起成长起来的核工业，曾开创了“两弹一艇”惊世伟业，为我国提供了“核盾牌”。如今，中核集团自主研制的“华龙一号”成为世界三代核电技术的国际品牌。中航集团凭着对核心科技自主可控的持续追求，努力实现关键技术自主化，在庆祝新中国成立70周年的盛大阅兵仪式上，自主研制的34型168架先进战机和地面3型4架高端无人机接受了祖国和人民的庄严检阅。国家电网连续五年上榜世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”榜第一名，在特高压输电和柔性直流输电技术领域世界领先。拼搏、奉献和担当精神代代传承，已经融入国企人的血脉之中，成为当代国企的文化底蕴，成为国企逆风前行攻坚克难的动力之源。

产业链延链、补链和固链强链，需要久久为功，这将是民营企业和国有企业共同的浴火重生。国有企业在技术积累、人才储备、资金实力和内控管理诸多方面都具有一般民营企业不具备的优势，国有企业集中资源、集中力量，努力打造原创技术策源地的同时，带动民营企业共同攻关，充分发挥中国特色社会主义独特的制度优势，把关键核心技术抓在手上，将推动产业链上下游、产供销有效衔接、协调运转，有效对冲化解各种外部风险。

曙光在前，重任在肩。中国的国有企业，必将引领中国现代产业链迎来新辉煌！（作者为吉林财经大学“全国中国特色社会主义政治经济学研究中心” 教授）

(责编：崔元苑、高雷)