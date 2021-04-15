4月13日，“天才妈妈X东乡绣娘”公益品牌亮相上海时装周。T台上，模特们精美时装上展示的400多块绣片，都是杨梅兰等50余名来自甘肃省临夏州东乡族自治县的绣娘用12个日夜，以“平绣”“剁绣”等独特的针法绣制而成。这场公益时装秀，让藏在大山深处的“高级定制”和幕后的女人们，走上了世界舞台。

这场民族文化公益时装活动，通过走秀、非遗艺术展、明星直播等多种形式展示了传承千年的甘肃临夏州非物质文化遗产-东乡刺绣。活动现场，碧桂园通过国强公益基金向中国妇女发展基金会捐赠1000万元，用于支持甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县东乡刺绣项目。

国强公益基金会捐赠仪式。受访者供图

本次公益时装秀由中国妇女发展基金会联合碧桂园集团、国强公益基金会，携手中国时尚设计大师张肇达、艺术设计师张凯惠共同打造，把中国最贫困地区的手工艺产品带到中国最富裕地区——上海。

东乡绣娘走秀。受访者供图

公益时装秀以“民族等于潮流”为设计主题，将东乡绣娘的民族传统绣片与现代电脑印花及绣花结合贯穿整场发布。

本次上海时装周的系列活动，除了公益时装走秀，非遗艺术展通过体验活动、网络直播展现了甘肃东乡的东乡刺绣、四川阿坝州的羌绣、河北丰宁的布糊画、贵州丹寨的蜡染等9种非遗手工艺的历史和工艺特点。

碧桂园、国强公益基金会自2018年帮扶东乡以来，一直联动东乡县人社局、妇联，组织开展刺绣培训班，为刺绣产业输送骨干人才，目前21期刺绣培训班累计培训绣娘逾千人。截至目前，碧桂园集团、国强公益基金会还联合中国妇基会，已累计采购、帮销近10万件刺绣产品。

碧桂园在东乡县开展刺绣培训。受访者供图

2020年，东乡刺绣产业枢纽“天才妈妈·梦想工坊”公益项目落地甘肃省临夏州东乡族自治县，总面积达1125㎡，集生产、运营、培训、展示、交流为一体，打造为展示东乡文化和扶贫成果、东乡刺绣产业的示范和交流体验基地。

经历了市场、时尚洗礼的东乡绣娘们，正努力把东乡刺绣的美好印象留给世界，把信心带回家乡，致力于中国传统手工艺的活化与当代应用，为演绎中国非遗手工艺之美贡献力量。

(责编：孙红丽、吕骞)