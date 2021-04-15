人民网北京4月15日电 （赵竹青）据商务部官网消息，商务部外贸司负责人近日在谈到2021年一季度我国外贸运行情况时表示，今年一季度，我国货物贸易进出口、出口和进口规模均创历史同期新高，且呈现4个突出特点。

一是增势良好，好于疫情前水平。从同比看，以人民币计（下同）进出口、出口、进口分别增长29.2%、38.7%和19.3%，进出口增速创2011年以来同期新高。与2019年同期相比，进出口、出口、进口分别增长20.5%、22.5%和18.2%，也处于较高水平。

二是结构优化，对全球资源要素吸引力增强。深耕传统市场成效明显。对欧、美等传统市场出口增长46.9%，拉动整体出口增速22.4个百分点。与新兴市场贸易联系更加紧密。东盟继续保持我第一大贸易伙伴地位，我对“一带一路”沿线国家进出口增长21.4%。国内区域布局更加均衡。中西部地区外向型经济加速发展，进出口占比提升2个百分点至17.8%。民营企业活力增强主体壮大。一季度新增备案的民营对外贸易经营者达4万家，增长4.2%。民营企业进出口增长42.7%，拉动整体出口增速18个百分点。出口产品不断向价值链上游攀升，机电产品出口占比提升1.7个百分点至60.3%。产业基础更加稳固、自主发展能力增强。一般贸易出口增长43.4%，占比达60.3%。

三是质效提升，参与国际合作和竞争新优势进一步扩大。出口附加值稳步提高。手机、家用电器、汽车、液晶显示板等高附加值产品出口单价分别上涨7.1%、4.5%、6%和5%。产业整合能力增强。有的工程机械企业搭建了专业工业品垂直跨境电商平台，带动全产业链产品出海。有的企业打造了具备快速反应能力的柔性供应链，将快时尚产品的出货期从原先的7天缩短至3天，国际市场占有率迅速提升。

四是创新赋能，外贸服务构建新发展格局能力全面提升。多地在平台建设、主体培育、业态模式融合、营商环境优化等方面持续发力，扎实推动外贸创新发展。新业态新模式展现蓬勃生机。一季度跨境电商进出口增长46.5%，保税维修、二手车出口等工作稳步推进。强链固链作用突出。一季度跨境电商综试区新增100多个海外仓，平均面积1.5万平方米，通过物流、营销、国际合作模式创新，打造稳定高效的国际供应链，进一步畅通国内外要素流动。

该负责人表示，一季度外贸“淡季不淡”，最根本的还是国际需求有所回暖和中国外贸产业强大供给能力共同作用的结果。稳外贸政策的保障能力、外贸企业的创新活力、产业链供应链的配套能力形成的叠加效应，以及去年同期基数较低、“就地过年”等阶段性因素也拉高了进出口增幅。同时要清醒看到，当前外贸发展仍面临诸多不稳定不确定因素。宏观上看，面临三大挑战。首先，疫情仍是最大不确定因素，全球疫苗供应失衡，跨境货物和人员流动依然受限。其次，全球化遭遇逆流，贸易问题政治化直接影响国际化生产、供给和贸易能力，干扰国际贸易秩序。第三，国际产业链供应链深刻调整，不稳定性增加。微观上看，外贸主体多重承压。国际物流运力紧张、运费高企。原材料价格持续上涨，3月PMI主要原材料价格购进指数创近4年新高，抬高企业综合成本。部分地区招工难招工贵问题也较突出。预计全年外贸增速将呈现“前高后低”的走势，不能盲目乐观。

据悉，商务部将2021年定为“外贸创新发展年”，重点实施优进优出、贸易产业融合和贸易畅通“三大计划”，巩固回稳向好的基础，推动外贸量稳质升。

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