人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

发改委：4月15日国内成品油价格不作调整

2021年04月15日15:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月15日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，自2021年3月31日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，4月15日的前10个工作日平均价格与3月31日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

发改委此前发布通知，自3月31日24时起，国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别降低225元和220元。这是国内成品油价格自“九连涨”后首次下调。

发改委表示，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：4月15日国内成品油价格不作调整
　　人民网北京4月15日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，自2021年3月31日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，4月15日的前10个工作日平均价格与3月31日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。…
商务部：一季度我国货物贸易进出口规模创历史同期新高
　　人民网北京4月15日电 （赵竹青）据商务部官网消息，商务部外贸司负责人近日在谈到2021年一季度我国外贸运行情况时表示，今年一季度，我国货物贸易进出口、出口和进口规模均创历史同期新高，且呈现4个突出特点。 一是增势良好，好于疫情前水平。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部