原标题：助力智慧城市建设 京东智能城市操作系统打造数字城市新生态

最近，南通城管局正牵头开展整治扬尘行动。南通市城管局监管处副处长陈坚说，过去仅靠人员巡查来治理扬尘，力量有限。而现在，“南通市域治理现代化指挥中心通过整合住建部门、环保部门、城管部门、公安部门的视频监控和数据，可以对建设工地，对于产生扬尘的源头地进行实时抓取，推送到各个部门进行处理，提高了效率”。

基于京东智能城市操作系统，南通市建成了全国首个市域治理现代化指挥中心。该中心综合运用大数据、5G、人工智能、融合通信等技术，接入了75家单位的数据资源，实现了“一门受理、一体派单、联合处置、实时追溯”，提高了运转效率。未来，南通市将依托京东智能城市打造的平台基础持续进行数字城市的建设迭代，引领市域治理的发展。

但光有数字政府服务还不够，智能城市建设之中，数字政府建设与数字经济建设不可分割。政府推动城市数字化、智能化的目标，不仅是追求安全和稳定，以及更优质的社会治理，更希望能够推动产业增长和民生改善。而这，需要从顶层设计上就要把产业数据、民生数据和政务数据全面打通。基于此，京东智能城市操作系统落地全国百余个城市，助力政府实现“善政、兴业和惠民”。

例如，京东智能城市操作系统在雄安落地为块数据平台，它是雄安新区城市大数据资源中心的实际载体，承担着汇聚新区全域数据，统筹新区数据管理，实现新区数据融合应用的重要任务。

如今，块数据平台一期已经通过终验，完成建设。截至2020年8月，平台已经实现为新区和管委会50多个业务系统提供数据服务，实现新区新建业务系统数据在平台上同生共长，产生即汇聚，提供的数据服务接口也被调用超过2000多万次，为新区智能建设打下坚实的基础。

在疫情期间，京东智能城市操作系统助力北京市经济技术开发区落地战疫金盾平台，随着疫情缓解，该平台已经实现升级，开始服务于辖区内的产业增长和民生改善。

去年8月以来，经开区落实“北京消费季”，开始使用战役金盾平台发放数字消费券。相比于纸质消费券，数字消费券不仅可以精准匹配辖区居民，提高消费券的核销率，还可以追溯与分析消费券的使用分布，为辖区商户的经营改善提供指引。

截至目前，经开区消费券发放总金额累计达1500万，核销金额1430余万元，核销率高达95.62%，带动消费订单金额4600余万，有效促进了经开区消费市场的增长，增强了内需对区域经济的拉动作用。

此外，京东智能城市操作系统还助力四川广汉市落地了全国首个智能农业操作系统。该套系统围绕地方政府打造地方产业品牌的核心诉求，通过覆盖耕种管收全流程的数字农业管理平台，帮助地方政府实时掌握辖区农产品家底；同时通过外部贸易分析帮助地方企业和农户洞察外部市场；并通过电商、溯源等能力的整合，解决从产到销的全流程打通。

不到一年时间，在这套系统的助力下，当地22个品牌102个商品的线上贸易额实现大幅增长。其中，广汉特产“缠丝兔”品牌通过大数据反向定制，提升了产品溢价，同时销量增长了46倍。

京东智能城市操作系统持续为智能城市建设打造坚实的平台生态，与行业伙伴一起打造一座座未来数字之城。

(责编：孙红丽、吕骞)