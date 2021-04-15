4月15日，2021上海市全民阅读工作会议举行。会上发起了上海市促进全民阅读联盟成立仪式，与会领导为首批发起单位代表颁授证书。据了解，上海图书馆行业协会、上海书刊发行行业协会、市青年文联、拼多多等成为上海市促进全民阅读联盟首批十家发起单位。

拼多多相关负责人表示，入选并成为上海市全民阅读联盟首批发起单位，是对新电商平台的鼓励与支持，拼多多将继续携手合作方努力推进平价正版图书市场的可持续发展，同时进一步以公益捐赠、送书下乡等活动助力偏远地区文化阅读事业的发展。

一方面，拼多多倾斜资源，建立专项读书基金，启动“多多读书月”大型活动，联合中信出版社、知识出版社、青岛出版社等30余家出版社及图书出版公司，针对社科、文艺、教辅等多个类目超过1000款图书进行百亿补贴，旨在推动“平价好书 全民悦读”理念。

另一方面，“多多读书月”发起了“书香角”公益捐赠行动，通过向偏远地区中小学生捐赠教辅读物，送去书香，看见更远的未来。4月8日，“书香角”计划，首站进入四川省凉山彝族自治州，为当地中小学捐赠一万册教辅书籍。未来，拼多多还将继续在湖北、贵州、云南等地发起“书香角”捐赠计划，给孩子们带去更多的精神食粮。

“当前平台图书热销榜中，工具书、教辅类等实用类书籍增长巨大。同时，青少年阅读群体对于文学、社科类图书有更迫切的需求。”拼多多相关负责人表示，拼多多将在“多多读书月”基础上，继续加大对平价正版好书的流量倾斜，对优质创作者出台举措进行多元化扶持，希望联合图书出版行业的更多力量，共同推进全民阅读，通过多种形式满足消费者需求。

(责编：孙红丽、吕骞)