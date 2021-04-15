人民网北京4月15日电 （记者毕磊）据国家发展改革委网站消息，自2021年3月31日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，4月15日的前10个工作日平均价格与3月31日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。据悉，这也是国内成品油价格调整年内首次搁浅。

据记者了解，2021年，国内成品油调价已呈现“五涨一跌一搁浅”的格局。截至目前，汽油价格累计每吨上调805元，柴油价格累计每吨上调775元。

隆众资讯油品分析师李彦指出，从批发方面来看，近期汽油价格由于成本增加且主营执行保利润策略，价格易涨难跌；而由于工矿、基建等开工率持续偏低，柴油表现不温不火，贸易商按需补库。从加油站零售方面来看，优惠政策延续。民营加油站汽油零售价多比主营加油站每升低0.4-0.6元，部分站点活动期间每升优惠力度可达1-1.3元。

按照“十个工作日”原则，下一轮调价窗口将于2021年4月28日24时开启。李彦预测，全球经济前景向好，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价将呈现上行的趋势，幅度在每吨180元左右。

金联创分析师邹雪莲称，国内疫情得到有效控制，且“五一”假期临近，下游需求对市场亦有提振。4月中下旬国内汽、柴油行情将维持上涨趋势。

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