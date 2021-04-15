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商务部：一季度我国实际使用外资同比增长39.9%

2021年04月15日16:20 | 来源：人民网
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人民网北京4月15日电 （赵竹青）15日，商务部召开例行发布会，发言人高峰介绍了今年一季度我国利用外资的有关情况。2021年1至3月，全国新设立外商投资企业10263家，同比增长47.8%，较2019年同期增长6.7%；实际使用外资金额3024.7亿元人民币，同比增长39.9%（折合448.6亿美元，同比增长43.8%；不含银行、证券、保险领域，下同），较2019年同期增长24.8%。

从行业看，服务业实际使用外资金额2377.9亿元人民币，同比增长51.5%。高技术产业增长32.1%，其中高技术服务业增长43.9%，高技术制造业增长2.5%。

从来源地看，“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投资同比分别增长58.2%、60%和7.5%（含通过自由港投资数据）。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长38.2%、36.8%和91%。

(责编：赵竹青、高雷)

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